Alonso prefereert Bayern om 1 reden boven Liverpool en voert al gesprekken

Xabi Alonso heeft de eerste gesprekken met Bayern München gevoerd, zo weet de Duitse tak van Sky Sport te melden. Volgens het medium is Alonso de ideale kandidaat voor het trainerschap van der Rekordmeister.

Wil Bayern Alonso komende zomer inlijven, dan zal de club 15 tot 25 miljoen euro moeten betalen aan Bayer Leverkusen. De afkoopclausule van 15 miljoen euro in zijn contract gaat pas in vanaf medio 2025.

Bayern heeft er vertrouwen in dat de Spaanse oefenmeester volgend seizoen in München aan het roer staat. De club heeft het gevoel dat hij liever in Duitsland blijft, dan dat hij naar Liverpool vertrekt.

Bij Liverpool valt er nu eenmaal meer te verliezen dan bij Bayern, zo redeneert Florian Plettenberg, journalist bij Sky. De vertrekkende Jürgen Klopp heeft de lat heel erg hoog gelegd, daar Bayern momenteel in zak en as verkeert. Om die reden zou Alonso liever bij Bayern aan de slag gaan.

Alonso doet het momenteel meer dan goed bij Bayer Leverkusen. De in Toledo geboren coach staat bovenaan in de Bundesliga en heeft nog geen duel verloren dit seizoen.

De 42-jarige trainer was ook als speler actief voor de Duitse recordkampioen. Hij droeg drie seizoenen lang het shirt van Bayern en sloot zijn carrière daar af.

Alonso is dus de gedroomde opvolger van Thomas Tuchel. De Duitse coach vertrekt na dit seizoen bij Bayern. In de competitie staat de club tweede en in de Champions League zit de club midden in een tweeluik met Lazio. Het duel in Rome ging met 1-0 verloren. Dinsdagavond staan de ploegen tegenover elkaar in de Allianz Arena.

