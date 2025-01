Voor Ajax is de wedstrijd tegen RKC Waalwijk prima begonnen. De Amsterdammers kwamen al in de vierde minuut op een 1-0 voorsprong, door een benutte penalty van Steven Berghuis. Tussen de dertiende en twintigste minuut werd de wedstrijd overigens op een wat ongebruikelijke manier in beeld gebracht, en dat zorgde voor reacties op X.

Nadat Luuk Wouters te lang treuzelde in zijn eigen strafschopgebied in de openingsfase, veroverde Brian Brobbey de bal. In zijn poging dat te corrigeren beging Wouters een overtreding: penalty voor Ajax. Berghuis benutte het buitenkansje: 1-0.

Tot op dat moment was er nog niks opvallends te merken op televisie, maar vanaf de dertiende minuut werd het duel plotseling vanaf een ander camerastandpunt in beeld gebracht: wat lager dan gebruikelijk, en niet precies op de middenlijn.

Zie hieronder het tijdelijke camerastandpunt

ESPN

Vermoedelijk had het ermee te maken dat er problemen waren met de camera die de wedstrijd normaal grotendeels vastlegt. In de twintigste minuut was het probleem weer opgelost.

Het andere camerastandpunt zorgde voor een aantal verontwaardigde reacties op X. “Wtf is deze camera stand joh? ESPN, doe eens normaal”, post iemand.

“Ook wel eens leuk met die camera zo dicht op het veld. Nee natuurlijk niet kut idee WEG ERMEE!”, zegt iemand anders. Een derde persoon tweet: “ESPN, kan de camera weer normaal staan bij ajax rkc?”