Almere City hengelt 37-voudig international en Charles-Andreas Brym binnen

Almere City heeft twee nieuwe spelers binnengehaald in de strijd tegen degradatie. Charles-Andreas Brym gaat volgens Voetbal International voor 'meerdere jaren' tekenen, terwijl de Flevolanders de komst van Marvin Martins al hebben bevestigd.

Martins is een 29-jarige centrumverdediger die overkomt van Austria Wien. De 37-voudig international van Luxemburg tekent een contract tot en met het einde van het seizoen.

Martins kwam de laatste drie seizoenen uit voor Austria Wien en kwam daar tot 85 wedstrijden. “Ik ben enthousiast om hier te zijn en deel uit te maken van een club met zoveel potentieel”, laat de rechtspoot optekenen op de clubkanalen van Almere.

“Samen, met de geweldige steun van onze fans, kunnen we mooie dingen bereiken de komende maanden. Ik ben in ieder geval klaar om alles te geven om deze club trots te maken!", ontbreekt het niet aan enthousiasme bij de Luxemburger met Kaapverdische roots.

Technisch manager Johan Hansma is eveneens in zijn nopjes met de komst van Martins. “In de eerste helft van het seizoen hebben we te maken gehad met blessures in de achterhoede, die ons kwetsbaar maakten. In Marvin hebben we niet alleen een goede en fysiek sterke verdediger gevonden, maar ook een echte winnaar met de nodige ervaring en leiderschapskwaliteiten.”

Volgens Voetbal International gaat de club zich ook versterken met Brym. De dertienvoudig Canadees international komt over van Sparta Rotterdam, waar hij onder trainer Maurice Steijn niet kon rekenen op veel speelminuten.

De komst van Brym kan niet los worden gezien van de aanwezigheid van Jeroen Rijsdijk. De trainer van Almere City stond eerder dit seizoen aan het roer bij Sparta, waar hij begin november vorig jaar werd ontslagen.