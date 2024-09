Allerzwakste schakels bij hopeloos PSV krijgen rapportcijfer 3

PSV heeft dinsdag in de openingswedstrijd in de Champions League kansloos met 3-1 verloren van een oppermachtig Juventus. Voetbalzone beoordeelt de basisspelers van PSV zoals vanouds met een rapportcijfer.

Joël Drommel: 6

Drommel had niet bijster veel te doen in de beginfase. Desondanks was de stand-in van Walter Benítez kansloos op de knal van Kenan Yildiz. Kort nadien voorkwam Drommel dat de 2-0 binnenvloog, die er uiteindelijk toch kwam. De reservekeeper kon aan de drie tegengoals helaas weinig doen.

Richard Ledezma: 3

Ledezma had het heel lastig met directe tegenstander Kenan Yildiz, die op prachtige wijze de 1-0 verzorgde na twintig minuten spelen in Turijn. De jonge rechtback gaf zijn opponent teveel ruimte, waardoor PSV verdedigend in de problemen kwam. Het werd net als heel PSV een pijnlijke avond voor Ledezema, die kort voor tijd afhaakte, in het Juventus Stadium.

Ryan Flamingo: 3

Flamingo kan doorgaans makkelijk mee in de Eredivisie, maar de Champions League is duidelijk andere koek. De deze zomer aangetrokken centrumverdediger stond helemaal verkeerd toen Weston McKennie van dichtbij de 2-0 kon binnenschieten.

Olivier Boscagli: 4

Boscagli had het net als Flamingo zaterdag nog heel makkelijk tegen NEC. Drie dagen was alles anders in de loodzware uitwedstrijd tegen Juventus in de Champions League. Boscagli kon het achterin vaak niet dichthouden en het ontbrak bij de Fransman ook aan rugdekking geven op cruciale momenten.

Matteo Dams: 5,5

De nog jonge en zeker in Europa onervaren Dams viel in de eerste helft niet uit de toon. Na bijna 20 minuten greep de linksback kordaat in, zodat Juventus niet de 1-0 kon aantekenen. Dams kon desondanks niet in zijn eentje voorkomen dat Juventus uitliep naar een simpele overwinning op eigen veld.

Jerdy Schouten: 6

Schouten bemoeide zich geregeld met de opbouw van PSV van achteruit. Maar gezien de defensieve problemen in het eerste halfuur kan de vraag gesteld worden waarom Bosz Schouten niet als centrumverdediger liet starten. De Oranje-international kon ook niet het verschil maken op een voor PSV gitzwarte avond.

Guus Til: 5,5

Liet al snel zien van waarde te zijn bij PSV op de counter. Enkele minuten later knalde de middenvelder keihard naast van dichtbij. Hoopte na een kwartier een penalty te versieren, maar Til ging te snel naar de grond in duel met Bremer. Was wel één van de weinige PSV'ers die aanvallend wat kon brengen tegen het stugge Juventus. Bosz haalde Til na een uur spelen, toen PSV al kansloos was, naar de kant.

Joey Veerman: 4

Veerman toonde al snel zijn invallende intenties met een knal van net buiten de zestien. Maar net als zijn ploeggenoten werd Veerman naarmate de eerste helft vorderde steeds vaker naar achteren gedrukt. Kort na rust leed Veerman balverlies, wat keihard afgestraft werd door Juventus: 3-0. Bosz haalde hem na een uur spelen naar de kant.

Johan Bakayoko: 5,5

Bakayoko toonde direct na de aftrap zijn bedrijvigheid op de rechterflank. De Belgische aanvaller was ook één van de spaarzame lichtpuntjes bij PSV in een zeer lastig Europees duel, al stipte Marco van Basten in de rust aan dat het vaak te traag ging met Bakayoko tijdens zijn acties. Na rust kon de Belg nog maar bitter weinig uitrichten.

Luuk de Jong: 5

De Jong had het als aanvalsleider best lastig in de beginfase in Turijn, zeker met de solide defensie van Juventus kort in zijn nek. De ervaren spits kon dan ook amper worden bereikt door de buitenspelers en dat werd er na rust bepaald niet beter op in het Juventus Stadium.

Malik Tillman: 4

De van origine middenvelder trok vanaf links vaak naar binnen, om zo ruimte te maken voor opkomende PSV'ers. Tillman kon echter amper een vuist maken tegen de hechte Italiaanse defensie, al kan dat over de meeste van zijn collega's gezegd worden. Bosz liet Tillman wel 90 minuten staan en koos voor andere wissels.