Allegri sleept Juventus voor de rechter en eist compensatie voor imagoschade

Massimiliano Allegri is het niet eens met de reden van zijn ontslag bij Juventus. De club uit Turijn besloot de oefenmeester de laan uit te sturen, nadat hij door het lint ging in de Coppa Italia-finale tegen Atalanta op 15 mei. Gianluca Di Marzio meldt dat de twee partijen voor de rechter zullen verschijnen.

Allegri verloor zijn zelfcontrole in de Italiaanse bekerfinale bij een 1-0 voorsprong diep in blessuretijd. Zo schreeuwde hij het uit tegen de arbitrage, waarop hij een directe rode kaart kreeg. Allegri bleef woest en smeet zijn jasje en das hard op de grond.

Fabrizio Romano wist in de dagen die volgden te melden dat Allegri hoe dan ook ontslagen zou worden. Het was alleen de vraag of dat direct zou gebeuren, of na afloop van de laatste competitiewedstrijd. Juventus besloot de samenwerking per direct te beëindigen en Paolo Montero aan te stellen als interim-coach.

Het ontslag was een direct gevolg van de misdragingen van Allegri, zo liet Juventus weten. “Het ontslag volgt op bepaalde gedragingen die de club onverenigbaar achtte met de waarden van Juventus en met het gedrag dat degenen die de club vertegenwoordigen moeten aannemen."

In de dagen tussen de misdragingen van Allegri en het officiële ontslag had de trainer nog wel de kans om zich voor zijn acties te verdedigen bij de clubleiding van Juventus. Allegri voerde meerdere argumenten op, maar daarmee wist hij Juventus niet van zijn goede bedoelingen te overtuigen.

Allegri, die momenteel in Londen is om de Champions League-finale tussen Real Madrid en Borussia Dortmund bij te wonen, kreeg tijdens zijn verblijf in de Engelse hoofdstad bericht van Juventus, dat hem formeel op de hoogte stelde van de beweegredenen achter zijn ontslag 'om gegronde redenen'.

Allegri is het niet eens met de beweegredenen van Juventus en gaat in beroep bij de arbeidsrechtbank en arbeidsrechter. Volgens Di Marzio is een 'juridische strijd zonder beperkingen' goed mogelijk. Allegri wil gecompenseerd worden door Juventus, omdat hij van mening is dat er sprake is van imagoschade.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties