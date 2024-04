Alle genomineerden voor Bronzen Schild in de KKD bekend: FC Dordrecht domineert

De genomineerden voor de Bronzen Schilden van de vierde periode in de Keuken Kampioen Divisie zijn bekend. Vanaf heden kan het publiek stemmen in de categorieën Beste Speler, Beste Talent, Beste Doelman en Beste Trainer. Met name stuntploeg FC Dordrecht en FC Groningen zijn sterk vertegenwoordigd in de laatste periode van het seizoen 2023/24.

Beste Speler

Bij de categorie ‘Beste Speler’ zijn twee spelers opgenomen die ook in de derde periode aanspraak maakten op deze persoonlijke titel. Romano Postema van FC Groningen en Dailon Rocha Livramento van MVV Maastricht. Eerstgenoemde schiet bij dealles en iedereen aan flarden en staat inmiddels op zeventien treffers, waarvan vijf in de huidige periode. Livramento is de smaakmaker van MVV dit seizoen. Hij moest de schoenen opvullen van de vertrokken Koen Kostons en met veertien doelpunten is hij daar zeker in geslaagd. Mede daardoor strijdennog altijd om die felbegeerde play-off plek.

De andere twee genomineerden zijn Jeredy Hilterman van koploper Willem II en Ilias Sebaoui van Dordrecht. De spits van de Tilburgers heeft zijn ploeg in de vierde periode meermaals behoed voor een nederlaag door tegen Jong Utrecht en MVV in blessuretijd de gelijkmaker op het bord te zetten. In totaal heeft hij zestien treffers gemaakt dit seizoen, waarvan zes in de huidige periode. Sebaoui is een van de absolute smaakmakers in de Keuken Kampioen Divisie. De huurling van Feyenoord is dit seizoen direct betrokken geweest bij zeventien doelpunten (zes assists en elf goals).

Beste Keeper

De vier doelmannen die het meest opvielen in de vierde periode zijn Luca Plogmann (Dordrecht), Thijs Jansen ( De Graafschap ), Krisztián Hegyi (FC Den Bosch) en Romain Matthys (MVV). Hoewelvooral in aanvallend opzicht veel lof oogsten is ook Plogmann een zeer gewaardeerde kracht in de selectie van Michele Santoni. De doelman van de huidige nummer vier hield al elf keer de nul in 34 wedstrijden, daarmee moet hij alleen Hidde Jurjus voor zich laten met twaalf reddingen.

Sluitpost Jansen heeft halverwege de competitie de strijd gewonnen van zijn concurrent Mees Bakker. Inmiddels staat de Feyenoord-huurling na negentien wedstrijden op zeven clean sheets. De Hongaar Hegyi was in de derde periode nog een van de kandidaten voor ‘Beste Talent’ en heeft in de vierde periode zijn goede vorm doorgezet. De boomlange Hongaar wordt dit seizoen van West Ham United gehuurd en wist in zes wedstrijden de nul te houden. Matthys is de drukste doelman dit seizoen. Hij moest deze jaargang al 144 keer reddend optreden voor het elftal van Maurice Verberne en miste nog geen wedstrijd. Hij hield in totaal zeven keer zijn doel schoon.

Beste Talent

De vier kandidaten voor deze categorie zijn Mohamed Nassoh van Jong PSV, Václav Sejk van Roda JC, Luciano Valente van Groningen en Levi Smans van VVV Venlo. Eerstgenoemde is al bijna een veteraan in de Keuken Kampioen Divisie te noemen. De aanvoerder van de Eindhovenaren speelde al 104 wedstrijden. De afgelopen periode was de jeugdinternational van Marokko tevens drie keer trefzeker, waaronder een dubbelslag tegen stadgenoot FC Eindhoven. Zijn goede spel bij Jong PSV hebben ervoor gezorgd dat hij aankomende zomer de stap naar Sparta Rotterdam gaat maken.

Sejk is een nieuwkomer in deze categorie. De 21-jarige Tsjech speelt sinds de winterstop bij Roda en laat direct zijn waarde zijn. In dertien wedstrijden scoorde de huurling van Sparta Praag zeven keer. Valente is, net als Groningen, opgekrabbeld van een lastige start op het tweede niveau van Nederland.

De noorderlingen bezetten inmiddels de derde plaats na een betere tweede seizoenshelft. Met zeven treffers en zeven assist heeft de 20-jarige Valente een bewezen aandeel in de opmars van zijn werkgever. De laatste genomineerde is Smans. Ondanks dat hij met VVV naast de play-offs grijpt heeft de 21-jarige rechtspoot een prima seizoen in Limburg. In 33 wedstrijden was de middenvelder negen keer trefzeker en zes keer de aangever.

Beste Trainer

Er zijn ook weer vier trainers uitgekozen om uit te kiezen. Verberne (MVV), Santoni (Dordrecht), Lee-Roy Echteld (Jong AZ) en Jan Vreman (De Graafschap). De vertrekkende oefenmeester van MVV heeft zijn elftal na een lastige start laten opkrabbelen en maakt zoals geschreven goede kans op deelname voor de play-offs om promotie. Santoni is de succestrainer van, die dit seizoen zijn elftal hoge ogen laat gooien en inmiddels de vierde plek op de ranglijst in beslag neemt. In de vierde periode zette hij met Dordrecht zelfs een winstreeks neer van vier wedstrijden tegen onder meer De Graafschap en NAC Breda.

Echteld is de vervanger van Maarten Martens die inmiddels het eerste elftal van AZ onder zijn hoede neemt en dat succesvol doet. De 55-jarige oefenmeester staat met de Alkmaarse beloften op plaats acht en won de afgelopen periode onder meer van Jong PSV, SC Cambuur, FC Emmen en VVV. Vreman heeft met de Superboeren na klinkende zeges op Telstar en MVV ook een plaats die recht geeft om mee te doen aan de play-offs bemachtigd en is tevens kandidaat.

Stemmen kan tot uiterlijk a.s. donderdag 2 mei 20:00 uur via deze link. Met het stemmen maak je tevens kans op gave prijzen. De winnaars van de Bronzen Kampioensschilden worden op vrijdagavond 3 mei tijdens de uitzending van ‘Voetbal op Vrijdag’ op ESPN bekendgemaakt!

