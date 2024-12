Alisson over haast ongenaakbaar Liverpool: 'Toen Arne Slot bij de club kwam, dacht iedereen...'

Liverpool is dit dé te kloppen tegenstander. De aanstelling van Arne Slot blijkt tot nu toe een meesterzet, want de Nederlandse manager neemt in zowel de Champions League als de Premier League de koppositie in. Doelman Alisson is lovend over zijn gaffer.

Het leek op voorhand echt geen gemakkelijke taak. Jürgen Klopp, de o zo geliefde Liverpool-manager, vervangen. Een halfjaar later, en niemand aan de Merseyside heeft het nog over de charismatische Duitser.

Winterstop kennen ze niet in Engeland, maar ook overzees naderen ze de helft van de competitie en nog altijd heeft bijna geen enkel team een antwoord op het ongenaakbare spel van Slots Liverpool.

Zeventien Premier League-wedstrijden en slechts één nederlaag: een off-day tegen het verrassend goed presterende Nottingham Forest (nummer drie). Zeges op Pep Guardiola's Manchester City, nummer twee Chelsea, Carlo Ancelotti's Real Madrid en Erik ten Hags Manchester United.

Doelman Alisson had eigenlijk niet kunnen voorspellen dat het zó voortvarend zou gaan lopen onder Slot. "Toen Arne bij de club kwam, dacht iedereen dat het heel moeilijk zou worden om een manager als Jürgen te vervangen", zegt hij tegen The Times.

"Maar hij laat zijn kwaliteiten zien en brengt ons een heleboel goede dingen", vervolgt de Braziliaan, die nog niet te ver vooruit wil denken. "Het is nog te vroeg om te spreken van een titel, maar dat is natuurlijk wel ons doel."

Na het gelijkspel van het tienkoppige Liverpool tegen Fulham zag de wereld er nog heel anders uit, namelijk, vindt de sluitpost. "Twee wedstrijden geleden keek iedereen naar ons en zeiden ze dat Chelsea en alle andere teams dichterbij kwamen. Nu ziet het er een stuk beter uit voor ons."