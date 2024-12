Algemeen directeur van Fiorentina deelt geweldig nieuws: Edoardo Bove (22) niet langer op intensive care

Edoardo Bove ligt niet langer op de intensive care. Dat heeft Alessandro Ferrari, de algemeen directeur van Fiorentina, woensdagavond na het thuisduel met Empoli verteld tegenover Italiaanse media. Het gaat inmiddels weer beter met Bove (22).

De middenvelder ging afgelopen zondag plots naar de grond tijdens de wedstrijd tegen Inter. Daarop volgde enorme paniek bij de spelers en stafleden aan beide kanten. Volgens diverse Italiaanse media kreeg Bove een epileptische aanval en een hartaanval. De wedstrijd werd onmiddellijk gestaakt.

Sindsdien lag Bove, die wel weer bij bewustzijn was, op de intensive care. Die afdeling heeft hij inmiddels verlaten. “Het gaat goed met hem”, zegt Ferrari. “Hij herstelt en daar zijn we erg blij mee. We moeten wel geduldig blijven.”

“Hij is van afdeling (in het ziekenhuis, red.) veranderd, dus het gaat beter”, aldus de algemeen directeur. Bove was eerder deze week al in staat om met de selectie te praten, zo vertelde Ferrari enkele dagen geleden al aan The Athletic.

“Hij overtuigde hen om woensdag te spelen, dus wij spelen woensdag.” Het duel in de achtste finale van de Italiaanse beker werd na penalty’s verloren van Empoli, maar dat is nu even bijzaak.

“We willen dat alles zo snel mogelijk weer normaal wordt”, vertelde Ferrari eerder nog meer. “En dankzij het enthousiasme dat Edoardo liet zien, gaan we dat ook doen. We hebben hem alles verteld over de steunbetuigingen. Op dit moment blijft hij zeggen: ‘Ik wil spelen, ik wil spelen’.” Het zal vermoedelijk nog even duren voordat Bove zijn rentree kan maken.