Alexander Sørloth ziet topseizoen beloond worden met toptransfer naar Atlético Madrid in LaLiga

Alexander Sørloth is zo goed als zeker de nieuwe spits van Atlético Madrid, weet het Spaanse Relevo zaterdag te melden. De club van trainer Diego Simeone betaalt naar verluidt en in termijnen dertig miljoen euro aan zijn huidige club Villarreal. Dat bedrag kan door bonussen nog eens met vijf miljoen euro oplopen.

Sørloth is momenteel in Madrid om de transfer naar Atlético definitief af te ronden. Mocht de medische check-up geen problemen opleveren, dan tekent 28-jarige en 1.95 meter lange spits uit Noorwegen een meerjarig contract in de Spaanse hoofdstad.

Atlético zoekt naarstig naar een opvolger van de naar AC Milan vertrokken Álvaro Morata, die met Spanje de Europese titel veroverde. Daarnaast vertrok Memphis Depay met een transfervrije status. Artem Dovbyk was eigenlijk de eerste keus van Simeone, maar de aanvaller uit Oekraïne tekende vrijdag bij AS Roma.

Sørloth kwam in beeld bij Atlético vanwege zijn uitstekende prestaties van afgelopen seizoen. De boomlange aanvaller wist in 34 LaLiga-wedstrijden 23 keer te scoren voor Villarreal, eentje minder dan de naar Roma vertrokken Dovbyk.

Relevo bracht maandag al naar buiten dat Atlético serieus nadacht over het aantrekken van Sørloth. Nog geen week later bevindt de enigszins opvallende transfer zich dus in de afrondende fase. Het lijkt een kwestie van tijd voordat er handtekeningen worden gezet.

Sørloth scoorde tussen januari 2016 en juni 2017 slechts zes keer voor FC Groningen. Bij FC Midtjylland keerde de Noorse aanvaller terug in Scandinavië. In Denemarken hervond Sørloth zijn vorm. En hoe: in januari 2018 transfereerde hij voor zestien miljoen euro naar de Premier League, waar Crystal Palace het in hem zag zitten.

Het hoogste niveau van Engeland bleek te hoog gegrepen, maar middels avonturen met wisselend succes bij KAA Gent (huur), Trabzonspor (huur), RB Leipzig en Real Sociedad (huur) belandde hij in de zomer van 2023 bij Villarreal, waar hij de beste versie van zichzelf heeft laten zien.

