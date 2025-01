Alex Kroes stelt één harde eis bij onderhandelingen over mogelijke transfer van Ajax-spits Brian Brobbey

Brian Brobbey staat inderdaad in de concrete belangstelling van West Ham United, zo bevestigt transferexpert Fabrizio Romano. Over een huurdeal peinst Ajax echter niet.

Donderdag repte Florian Plettenberg, journalist bij de Duitse tak van Sky Sport, als eerst over de serieuze interesse van the Hammers, die dringend op zoek zijn naar een nieuwe aanvalsleider.

Brobbey is bij de Engelsen in beeld wegens het feit dat Niclas Füllkrug onlangs geblesseerd raakte, terwijl Michail Antonio herstellende is van een auto-ongeluk en dus ook voorlopig niet inzetbaar is.

West Ham heeft echter ook andere ijzers in het vuur, want André Silva, spits van RB Leipzig, staat ook hoog op het lijstje van de huidige nummer veertien van de Premier League. Volgens Plettenberg zouden er 'concrete' gesprekken plaatsvinden tussen de twee partijen.

West Ham heeft Brobbey echter nog niet uit het hoofd gezet. De partijen zijn in gesprek met elkaar, maar er is nog geen overeenkomst gesloten. Romano voegt extra informatie toe en heeft iets andere informatie.

Volgens de Italiaanse transfergoeroe is van een huurdeal, waar West Ham volgens andere bronnen op zou inzetten, absoluut geen sprake. Alex Kroes zou onder geen geval akkoord gaan met een tijdelijk vertrek van Brobbey.

"West Ham heeft contact gezocht met Ajax om een transfer van Brobbey te bespreken", schrijft Romano op X. "Maar er is geen mogelijkheid voor alleen een huurdeal. Een verplichte koopoptie op permanente transfer is noodzakelijk om de onderhandelingen te vorderen, want Ajax is absoluut niet van plan om een uitleenbeurt te accepteren."