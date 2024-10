Alex Kroes: 'Ik ben heel tevreden over hem, we willen hem niet kwijt bij Ajax'

Alex Kroes wil Jordan Henderson niet kwijt. Dat vertelt de technisch directeur van Ajax in gesprek met het Algemeen Dagblad. Als het aan Kroes ligt, dan speelt de 34-jarige captain ook na de winterse transferwindow gewoon voor de Amsterdammers.

Henderson wordt al langer in verband gebracht met een vertrek uit de Johan Cruijff ArenA. Deze zomer gingen er verschillende geruchten over een uitgaande transfer, terwijl onlangs ook Sunderland hier en daar genoemd werd als potentiële nieuwe club van de Engelsman.

Ajax wil zijn aanvoerder alleen helemaal niet kwijt, zo vertelt Kroes. De technische man verwacht dat Henderson ook na januari nog bij de Amsterdammers speelt. “Ik ben enorm tevreden met Jordan als captain, zowel binnen als buiten het veld.”

“Wij willen hem dus niet kwijt. Wij gaan ervan uit dat hij ons helpt met de verdere ontwikkeling die we momenteel als club en elftal doormaken voort te zetten”, aldus Kroes.

‘Wellicht sluit ik mijn loopbaan wel af bij Ajax’

Ook Henderson staat niet per se te springen om een vertrek uit Amsterdam. De 81-voudig international van the Three Lions ging vorige week in gesprek met Ajax Life in op zijn toekomst.

Henderson weet nog niet of hij het trainerschap ambieert. “Daar denk ik wel over na, maar ik ben er nog niet uit. Ik richt me eerst op de laatste jaren van mijn carrière. Als mijn contract hier afloopt ben ik 36 jaar. Dan kijk ik hoe ik er fysiek voorsta en wat Ajax wil. Wellicht sluit ik mijn loopbaan hier wel af. Het zou zomaar kunnen.”

De middenvelder kwam in januari transfervrij over van het Saudi-Arabische Al-Ettifaq, waar hij onder voormalig teamgenoot Steven Gerrard en met Georginio Wijnaldum speelde.

Henderson kon maar niet aarden in het Midden-Oosten en besloot daarom eieren voor zijn geld te kiezen. Inmiddels staat de teller op 25 officiële wedstrijden namens Ajax. Na het vertrek van Steven Bergwijn naar Ittihad Club is Henderson de vaste aanvoerder van de Amsterdammers.