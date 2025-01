Al-Nassr staat op het punt een akkoord te bereiken met Aston Villa over de transfer van Jhon Durán, zo meldt Fabrizio Romano. Het gaat om een bedrag van 75 miljoen euro, al is het de vraag of de transfer daadwerkelijk gaat plaatsvinden.

Naast Durán heeft de Saudische club namelijk ook nadrukkelijke interesse in Victor Boniface. Al-Nassr en Leverkusen, waar de Nigeriaanse spits tot medio 2028 onder contract staat, zouden op hoofdlijnen akkoord zijn over een transfer van zestig miljoen euro.

Romano weet dat Al-Nassr uiteindelijk voor één spits zal gaan, waardoor het de grote vraag is wie daadwerkelijk de kans krijgt bij de club uit Riyad. Beide spelers hebben reeds een persoonlijk akkoord bereikt met de clubleiding van Al-Nassr.

Als Al-Nassr uiteindelijk voor Durán gaat, heeft dat waarschijnlijk vervelende gevolgen voor Arsenal. Volgens journalist Ben Jacobs is Villa namelijk niet van plan om Durán én Ollie Watkins te laten gaan.

Arsenal bracht eerder op de dag een bod van omgerekend ruim 70 miljoen euro uit op Watkins, maar dat bod werd afgewezen en ondanks de nadrukkelijke verwachting dat Arsenal een nieuw bod zal neerleggen, ziet het er niet goed uit voor Arsenal.

Omdat Villa een akkoord nadert met Al-Nassr en uitgaat van een vertrek van Durán, lijkt geen enkel Londens bod goed genoeg meer om Watkins los te peuteren. Zodoende hoopt Arsenal sterk dat Al-Nassr kiest voor Boniface. Jacobs schrijft dat Arsenal weinig hoopvolle signalen van Villa heeft gekregen, maar zal blijven hopen.

Durán heeft een contract tot medio 2030 op Villa Park en zou samen kunnen spelen met zijn jeugdidool Cristiano Ronaldo. Of het zover komt, is nog even afwachten.