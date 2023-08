Al-Nassr en Al-Hilal geven samen meer dan 110 miljoen uit voor twee spelers

Zaterdag, 19 augustus 2023 om 18:56 • Jonathan van Haaster

Otávio Edmilson da Silva Monteiro, kortweg Otávio, mag zich zeer spoedig speler van Al-Nassr noemen. Transfermarktexpert Fabrizio Romano meldt middels zijn befaamde 'here we go' dat de deal in de afrondende fase is. Otávio levert FC Porto, waar hij nu nog tot medio 2025 onder contract staat, zestig miljoen euro op. Het betekent een uitgaand transferrecord voor de Portugese topclub. Ook Aleksandar Mitrovic nadert zijn gewenste transfer. De aanvaller verlaat Fulham voor minimaal 50 miljoen euro voor Al-Hilal.

Het bedrag van zestig miljoen euro is de afkoopclausule die in het contract van Otávio staat. Porto en Al-Nassr hebben daarover een mondeling akkoord bereikt. De Saudi's zullen het bedrag niet in één keer overmaken, maar in termijnen. Zodra de contracten definitief rond zijn gemaakt, reist Otávio af naar Riyad om de medische keuring te ondergaan. Als alles volgens plan verloopt wordt Otávio de duurste uitgaande transfer ooit van os Dragões. Momenteel is Éder Militão de koploper (50 miljoen, Real Madrid), gevolgd door Luis Díaz (47 miljoen, Liverpool).

Volgens het Portugese Record gaat de 28-jarige Otávio een driejarig contract tekenen bij Al-Nassr. De middenvelder, die het vaakst aan de rechterkant speelt, gaat zijn salaris in het Midden-Oosten verdrievoudigen. Otávio is bovendien geen onbekende van Cristiano Ronaldo, die al sinds de winter voor Al-Nassr speelt. De geboren Braziliaan is inmiddels veertienvoudig international van Portugal. Op het afgelopen WK in Qatar stond hij in drie van de vier duels in de basis. Bij zijn nieuwe club gaat Otávio waarschijnlijk een middenveld vormen met twee andere zomeraanwinsten, Seko Fofana en Marcelo Brozovic.

Aleksandar Mitrovic

Net als Otávio trekt ook Aleksandar Mitrovic naar de Saudi Pro League. De Serviër aast al wekenlang op een transfer naar Al-Hilal en die lijkt er nu eindelijk te gaan komen. Fulham vroeg in eerste instantie zestig miljoen euro, wat tot grote woede leidde bij Mitrovic en diens zaakwaarnemer Pini Zahavi. Mitrovic stelde zelfs 'nooit meer voor Fulham te willen spelen', maar in het uitduel met Everton kwam hij nog een half uur binnen de lijnen. Het waren zijn laatste minuten voor Fulham, dat volgens Fabrizio Romano 'meer dan vijftig miljoen euro' krijgt voor de aanvalsleider. Sky Sports stelt zelfs dat het minimumbedrag 53,7 miljoen euro is. Mitrovic ondergaat zaterdagavond de medische keuring in Parijs, waarna hij naar Saudi-Arabië trekt. Daar gaat hij een driejarig contract ondertekenen.