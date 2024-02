Ajax ziet emotionele Simon Tahamata na jarenlange trouwe dienst vertrekken

Simon Tahamata gaat Ajax per 1 maart verlaten, zo is dinsdag officieel wereldkundig gemaakt. De jeugdtrainer (67), die jarenlang aan de Amsterdamse club was verbonden als speler en coach, gaat in Berlijn leiding geven aan een zelf opgezette voetbalacademie.

"Ik kwam hier op mijn vijftiende binnen en het is mijn thuis. Ik heb mijn hart en ziel in de club gestopt", verklaart Tahamata op de website van Ajax. "Het is geweldig om de jongens te hebben zien groeien, niet alleen in hun spel, maar ook in de ontwikkeling."

"In Berlijn ga ik een voetbalacademie oprichten, zodat ook daar jonge spelers hun droom om profvoetballer te worden, kunnen laten uitkomen", verklaart Tamahata zijn keuze voor de hoofdstad van Duitsland.

"We gaan hetzelfde doen als wat ik hier doe, dat is precies mijn ding. Ik ga alles missen, maar gelukkig blijf ik natuurlijk wel voor Lucky Ajax voetballen. De verbondenheid met de club blijft dus."

Een emotioneel afscheid voor Ajax-jeugdtrainer Simon Tahamata ?? — ESPN NL (@ESPNnl) February 27, 2024

Beuker

"Simon is een icoon binnen de club die heel veel voor ons heeft betekend en het is ontzettend jammer dat hij ons verlaat", reageert directeur voetbal Marijn Beuker op het aanstaande vertrek van Tahamata.

"Maar we hebben alle begrip voor de unieke kans die hij in Berlijn aangrijpt en wensen hem daar het allerbeste toe. En natuurlijk zal de deur bij Ajax altijd voor Simon openstaan", aldus Beuker.

Tahamata veroverde als speler van Ajax driemaal de landstitel en een keer de TOTO KNVB Beker. Hij sloot zijn Amsterdamse periode af na 149 wedstrijden (17 goals). Na zijn actieve loopbaan keerde Tamahata terug als jeugdtrainer, om enkele jaren later terug te keren als techniektrainer.

