Ajax zet streep door 2 potentiële trainers: ‘Zij werden als ’te bleu‘ gezien’

Ajax is nog altijd druk op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer voor komend seizoen. De afgelopen weken passeerden verschillende opties in de media de revue. Door de namen van Frank de Boer en Pascal Jansen kan volgens het Algemeen Dagblad in ieder geval een streep worden gezet.

De ochtendkrant berichtte eerder al dat de momenteel clubloze Graham Potter momenteel de beste papieren heeft om de nieuwe hoofdtrainer van Ajax te worden.

Volgens Engelse media zou Potter bij Chelsea na zijn ontslag een afkoopsom van liefst 68 miljoen euro (!) hebben meegekregen. Een eerste aanbieding van Ajax werd door de 48-jarige oefenmeester echter wegens financiële redenen direct van tafel geveegd.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Er zou op dit moment nog een te groot gat tussen vraag en aanbod liggen, al blijven de coach en de Amsterdammers wel met elkaar in gesprek.

Ajax kan met Potter een kleurrijke trainer binnenhalen. Het is volgens AD-journalist Johan Inan een van de redenen waarom de club voor een buitenlander gaat. Beschikbare Nederlandse kandidaten als Frank de Boer en Pascal Jansen zouden als ‘te bleu’ worden gezien.

De Telegraaf berichtte eerder deze week dat Erik ten Hag nog altijd als droomkandidaat geldt van technisch directeur Alex Kroes.

Inan denkt echter dat Ajax inmiddels al is doorgeschakeld, aangezien het niet zeker is dat Ten Hag bij Manchester United wordt ontslagen én het bovendien onduidelijk is of hij wel een stap terug wil zetten naar ‘een subtopper in de Eredivisie’.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties