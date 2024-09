Ajax wint met grote cijfers van Fortuna bij debuut Weghorst en rentree Klaassen

Ajax heeft woensdagavond met ruime cijfers gewonnen in de Eredivisie. De ploeg van Francesco Farioli was in de eigen Johan Cruijff ArenA met 5-0 te sterk voor Fortuna Sittard, dat de tweede helft met een man minder speelde door een rode kaart voor Rodrigo Guth. Wout Weghorst maakte zijn debuut bij Ajax, Davy Klaassen vierde zijn rentree.

Het was precies een maand geleden dat Ajax voor het laatst in actie kwam in competitieverband. De wedstrijden tegen Feyenoord en FC Utrecht vonden geen doorgang door politieacties. Ook zat er een interlandbreak tussen.

Voor het duel met Fortuna kon Farioli niet beschikken over Brian Brobbey. De spits viel dinsdag tijdens de afsluitende training uit met een blessure en werd in de spits vervangen door Chuba Akpom. Weghorst begon daardoor op de reservebank.

Hoewel Ajax slordig aan het duel begon en veel balverlies leed, wist het desondanks al snel het net te vinden. Na een combinatie over rechts tussen Devyne Rensch en Bertrand Traoré kwam de bal terecht bij Kenneth Taylor, die met zijn mindere rechter afrondde: 1-0.

Fortuna kreeg mogelijkheden om te profiteren van het slordige spel van Ajax, maar slaagde daar niet in. Alen Halilovic raakte halverwege de eerste helft de paal na een knappe individuele actie. Twee minuten later lag de bal er aan de andere kant wel in.

Na een lange trap van Remko Pasveer bereikte Akpom met het hoofd Traoré. De buitenspeler was met één beweging zijn directe tegenstander kwijt en genoot een vrije doortocht richting Mattijs Branderhorst: 2-0.

Alsof het leed daarmee nog niet erg genoeg was voor Fortuna moesten de Limburgers halverwege het duel ook nog met een man minder verder. Guth verslikte zich in de doorgebroken Akpom en kon meteen inrukken.

Farioli bracht bij aanvang van de tweede helft Daniele Rugani binnen de lijnen voor Josip Sutalo en zag zijn ploeg meer en meer controle krijgen over het duel. Het was Youri Baas die Ajax na een klein uur spelen op een marge van drie zette.

De centrale verdediger werd op maat bediend door Jorrel Hato en kon van dichtbij inkoppen: 3-0. Het verzet van Fortuna was daarmee definitief gebroken, hetgeen Farioli de mogelijkheid bood om een aantal frisse gezichten binnen de lijnen te brengen.

Na een uur spelen veerde het publiek in de Johan Cruijff ArenA massaal op toen Klaassen zijn rentree vierde. De middenvelder werd luidkeels toegezongen en kon rekenen op een staande ovatie. Even later maakte Weghorst zich op voor zijn debuut.

Fortuna beperkte zich in het laatste kwart van de wedstrijd tot verdedigen en kon niet voorkomen dat de score door Rensch naar 4-0 werd getild. De verdediger stond plots oog in oog met Branderhorst en zag hoe de keeper de korte hoek volledig open hield. Het slotakkoord kwam van de voet van Akpom, die na goed doorgaan van Hato van dichtbij kon afronden: 5-0.