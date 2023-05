Ajax wil PSV loef afsteken en informeert officieel naar Fábio Silva

Maandag, 29 mei 2023 om 13:34 • Tom Rofekamp • Laatste update: 14:08

Ajax heeft het vizier gericht op Fábio Silva. Dat meldt Rik Elfrink namens het Eindhovens Dagblad. De Amsterdammers zagen de twintigjarige aanvaller dit seizoen aan het werk bij PSV en raakten daarbij overtuigd van diens kwaliteiten. Ajax zet in op een huurdeal, met eventuele optie tot koop.

Ajax ziet de aanvallende opties slinken met het aanstaande vertrek van onder meer Mohammed Kudus en Lorenzo Lucca. Silva kan in beide gevallen uitkomst bieden. De Portugees speelde afgelopen halfjaar bij PSV zowel in de spits als op de flanken en maakte daar indruk met zijn technische vaardigheden. Ajax heeft daarom al geïnformeerd bij Silva's management, wat door bronnen in de omgeving van de aanvaller wordt bevestigd.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Silva wil ook best bij PSV blijven, maar dat lijkt geen reëel scenario. Zijn werkgever Wolverhampton Wanderers heeft hem namelijk in 2020 voor liefst veertig miljoen euro overgenomen van FC Porto. Dat bedrag zal ook PSV moeten benaderen voor een definitieve overname, wat niet in het kostenplaatje past. Een dergelijk bedrag lijkt voor Ajax een haalbaardere troef, ondanks dat het Champions League-voetbal misliep.

Silva kwam afgelopen winter naar Eindhoven om het vertrek van Cody Gakpo en Noni Madueke (gedeeltelijk) op te vangen. Sindsdien kwam de Portugees jeugdinternational tot vier treffers in veertien Eredivisie-duels. Opvallend genoeg beleefde hij het merendeel daarvan als invaller. Silva staat nog tot medio 2026 onder contract bij de Wolves en vertegenwoordigt volgens Transfermarkt een marktwaarde van dertien miljoen euro.