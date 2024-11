Ajax heeft Shashi Baboeram Panday voorgedragen als opvolger van de vertrekkende Susan Lenderink, zo melden de Amsterdammers na eerdere berichtgeving van Mike Verweij van De Telegraaf op de clubkanalen. Lenderink was jarenlang financieel directeur bij de Amsterdammers, maar zag haar positie in de Johan Cruijff ArenA onhoudbaar worden.

Baboeram Panday was de afgelopen zeventien jaar werkzaam bij Talpa, waar hij de laatste elf van die jaren actief was als CFO, de chief financial officer. Eerder werkte de 45-jarige financiële specialist zeven jaar lang bij accountantskantoor Deloitte.

Michael van Praag licht de keuze op de clubsite toe. "Hij maakt een ter zake kundige, betrouwbare en energieke indruk. Als je jarenlang bij Talpa hebt gewerkt, betekent dat dat je loyaal bent en dat je weet wat het is om in een dynamische omgeving te werken."

"Ook dat zijn eigenschappen die we bij Ajax goed kunnen gebruiken. Leuke bijkomstigheid is dat hij regelmatig bij Ajax op de tribune zit. Al met al zijn wij van mening een zeer geschikte opvolger voor Susan te hebben gevonden", aldus de president-commissaris van de Raad van Commissarissen.

Volgens Verweij zou Ajax met het binnenhalen van Baboeram Panday een 'zwaargewicht' aantrekken. "De rechterhand van mediamagnaat John de Mol wordt als de ideale man gezien om orde te scheppen in de financiële chaos", aldus de journalist.

Dat Lenderink in september de eer aan zichzelf hield en besloot te stoppen in haar functie bij Ajax, kwam niet uit de lucht vallen. Er was veel kritiek op haar functioneren nadat de vertrokken technisch directeur Sven Mislintat met miljoenen mocht smijten.

"Die financiële chaos is onder het directeurschap van Lenderink en volgens velen mede door het gebrek aan toezicht door de (voormalige) commissarissen Pier Eringa, Jan van Halst, Annette Mosman, Georgette Schlick en Cees van Oevelen ontstaan". aldus Verweij.

Lenderink, wiens contract in de Johan Cruijff ArenA eigenlijk doorliep tot juni 2026, is uiterlijk tot 1 maart 2025 in dienst bij Ajax. Voor die tijd moeten de Amsterdammers een nieuwe financieel directeur aangesteld hebben.

Ondertussen likt Ajax de financiële wonden van twee jaar aan financieel wanbeleid van de inmiddels bijna allemaal vertrokken bestuurders. "Daardoor wacht de club nu een grote bezuinigingsoperatie en kan er vrijwel niets op de transfermarkt van januari", besluit Verweij.