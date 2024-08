Ajax waarschuwt eigen supporters voor mogelijk gevaar van lokale fans

Ajax heeft zijn eigen fans in aanloop naar het uitduel met FK Vojvodina gewaarschuwd voor eventuele onveilige situaties in de Servische hoofdstad Belgrado. De Amsterdammers wijzen onder meer op de mogelijke aanwezigheid van vijandige supporters.

"Voor Ajacieden die in Belgrado verblijven is het advies om zich neutraal te kleden en te gedragen", laat Ajax weten op sociale media. "Verblijf in de toeristische delen van de stad."

"Er is informatie dat lokale supporters vijandig kunnen reageren op andere supportersgroepen in de stad." Het uitvak in de TSC Arena, dat plaats biedt aan 400 supporters, is uitverkocht.

Ajax verdedigt donderdag een 1-0 voorsprong in de return van de tweede voorronde van de Europa League. In de eigen Johan Cruijff ArenA tekende Branco van den Boomen afgelopen week vlak voor tijd voor de winnende treffer.

Ajax heeft op zijn kanalen foto's gedeeld van de 24-koppige selectie die onderweg is naar Servië. Steven Bergwijn en Brian Brobbey behoren overigens niet tot de selectie. Het tweetal heeft zich maandag pas gemeld op de club en volgt een individueel programma in Amsterdam.

Sivert Mannsverk is wel van de partij. De Noor moest het heenduel nog missen wegens een schorsing die hij afgelopen seizoen opliep. Ahmetcan Kaplan, Jay Gorter en Bertrand Traoré, die er in het eerste duel wegens een gebrek aan (wedstrijd)fitheid niet bij waren, zijn eveneens meegereisd naar Servië.

De wedstrijd die donderdag om 20:00 uur begint, wordt niet afgewerkt in Novi Sad, waar Vojvodina vandaan komt, maar in Backa Topola. Het Karadjordje Stadion in Novi Sad wordt momenteel verbouwd.