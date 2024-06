Ajax vindt opvolger van Vos en heeft nieuwe trainer voor beloftenploeg binnen

Frank Peereboom volgt Dave Vos op als trainer van Jong Ajax, zo meldt Mike Verweij namens De Telegraaf. De huidige trainer van Ajax Onder 18 tekent een contract voor twee seizoenen en krijgt Yuri Rose en Urby Emanuelson als zijn assistenten.

Peereboom volgt bij de Amsterdamse beloften Vos op. Laatstgenoemde maakt de stap naar het eerste elftal, waar hij als rechterhand van de nieuwe trainer Francesco Farioli gaat fungeren.

Voormalig Ajacied Thomas Vermaelen was ook in beeld om de nieuwe trainer van Jong Ajax te worden. De keuze valt dus echter op Peereboom, die al jaren op Sportpark De Toekomst rondloopt.

De 45-jarige trainer had sinds juli 2022 de leiding over Ajax Onder 18. Dat elftal houdt na dit seizoen op te bestaan, waardoor de Amsterdammers hebben besloten om Peereboom door te schuiven naar de beloftenploeg.

In de tijd dat Erik ten Hag trainer was van Ajax, maakte Peereboom in eerste instantie nog samen met Tonny Bruins Slot de analyses van de komende tegenstanders. Voetbal International schreef onlangs al dat Peereboom intern wordt gewaardeerd.

