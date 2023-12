Ajax verrast meegereisde uitsupporters voor duel met RKC Waalwijk met 3 dingen

Woensdag, 6 december 2023 om 19:50 • Noel Korteweg • Laatste update: 20:04

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Ajax, dat de eigen supporters heeft verrast in Waalwijk.

Ajax is de supporters die de ploeg woensdagavond achterna zijn gereisd naar Waalwijk voor het duel met RKC (2-3 stand bij ingang van de 84ste minuut) tegemoet gekomen.

De Amsterdammers hebben de fans een sjaal cadeau gedaan, waarop staat ‘zes minuten lang’, verwijzend naar de minuten die nog gespeeld moeten worden.

Daarnaast krijgen de supporters dertig euro reiskostencompensatie en een consumptie voor in het uitvak.

“Beste Ajacied, dit is de club waar ik zo trots op ben. De club waar ik zoveel van houd. Waar je ook gaat, ik volg je overal. Ja, ik blijf je altijd trouw”, valt te lezen op de brief die de Ajax-supporters hebben gekregen in het stadion.

“En dat blijkt. Wat een toewijding dat je er vandaag bij bent. Zelfs voor slechts zes minuten lang, voor onze club uit Amsterdam. Hopelijk spreekt uit deze sjaal onze waardering.”

“Daarnaast ontvang je vanuit de club dertig euro reiskostencompensatie en een consumptie voor in het uitvak. Ajacied, bedankt! Een fijne wedstrijd!”

Opstelling RKC: Vaessen; Gaari, Adewoye, Van den Buijs, Meijers; Weidmann, Oukili. Margaret; Min, Kramer, Stevanovic.

Opstelling Ajax: Ramaj; Rensch, Sutalo, Ávila, Hato; Tahirovic, Hlynsson, Taylor; Berghuis, Brobbey, Forbs.