Ajax-verdediger Rensch gigantisch gematst in duel met Almere City? 'Onbegrijpelijk!'

De Eredivisie-wedstrijd tussen Ajax en Almere City FC heeft al vroeg een discutabel arbitrair moment opgeleverd. Devyne Rensch kreeg hulp van scheidsrechter Jeroen Manschot toen hij zich van de bal liet zetten door Almere-aanvaller Junior Kadile, die anders het openingsdoelpunt in de Johan Cruijff ArenA had gemaakt.

Rensch treuzelde in de elfde minuut met het terugspelen van de bal naar doelman Remko Pasveer. Kadille ging het duel aan en zette de rechtsback van Ajax van de bal. Daarbij was sprake van enig fysiek contact. "Het is laconiek zoals Rensch hier verdedigt", zegt ESPN-commentator Michiel Teeling. "Dit is gewoon een duel om de bal. Hier is helemaal niets aan de hand."

Scheidsrechter Manschot floot echter direct voor een overtreding van de Almere-aanvaller, die de bal wel keurig achter Pasveer in het doel wist te schieten. Vrijwel direct daarna maakte Wout Weghorst aan de overzijde van het veld er 1-0 voor Ajax van.

Het regent kritiek op de beslissing van de arbiter. Zo stelt Mike Verweij op X dat het 'onbegrijpelijk' is. "Manschot ziet een overtreding in de actie van Kadile, die de bal reglementair lijkt af te pakken van Rensch", aldus de journalist van De Telegraaf. De arbiter had het oordeel aan de VAR moeten laten."

Ook Rik Elfrink is kritisch. "Het is niet helemaal het weekend van de scheidsrechters", zegt de journalist van het Eindhovens Dagblad op X. "Rensch wordt geholpen en Almere een goal onthouden. Scheidsrechter Manschot niet op top level."

Op X reageert ook oud-middenvelder Willie Overtoom kort. “Wat een geluk voor Rensch, was helemaal niks aan het handje.”