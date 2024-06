Ajax-verdediger Ahmetcan Kaplan ziet EK-kansen opnieuw een beetje toenemen

Ozan Kabak moet het EK in Duitsland definitief aan zich voorbij laten gaan. De Turkse centrumverdediger raakte dinsdag geblesseerd in de oefeninterland met Italië (0-0). Er werd direct gevreesd voor een kruisbandblessure en die vrees is nu uitgekomen. Kabak is alweer de tweede centrumverdediger die nog voor de start van het toernooi noodgedwongen moet afzeggen.

Dinsdagavond ging het vlak voor rust mis. Kabak ging een duel aan met Mateo Retegui en raakte daarbij zwaar geblesseerd. Een dag na het duel in Bologna is duidelijk geworden dat de verdediger van TSG Hoffenheim de voorste kruisband van zijn rechterknie heeft gescheurd.

Het is een hard gelag voor Kabak, die een uitstekend seizoen kende in de Bundesliga en tegen Italië aan de aftrap mocht verschijnen. De mandekker was vrijwel zeker van een plek in de definitieve EK-selectie, die nog teruggeschroefd moet worden van 32 naar 26 spelers.

Kabak werd vervangen door de ervaren Merih Demiral. Ajacied Ahmetcan Kaplan zat niet in de selectie en dus is het nog maar de vraag of de linkspoot meegaat naar het EK. Mogelijk dat het wegvallen van Kabak, die tegen Italië links in het hart van de verdediging stond, kansen biedt voor de linkspoot.

De Turkse voetbalbond (TFF) heeft bekendgemaakt dat er geen vervanger wordt opgeroepen voor Kabak, waardoor de voorselectie nu officieel 32 in plaats van 33 spelers telt.

Het wegvallen van Kabak is een nieuwe tegenvaller voor bondscoach Vincenzo Montella, die begon met een voorselectie van 35 man, maar Fenerbahçe-verdediger Caglar Söyüncü en AFC Bournemouth-aanvaller Enes Ünal eerder al geblesseerd zag afhaken.

Montella lijkt met name in de aanval nog te moeten snijden. Twaalf van de 32 overgebleven spelers kunnen uit de voeten in de voorhoede. Ook zal er nog een keeper afvallen uit de voorselectie.

