Montella maakt definitieve EK-selectie Turkije bekend: Ahmetcan Kaplan, Orkun Kökçü en Ferdi Kadioglu mee naar Duitsland

Bondscoach Vincenzo Montella van Turkije heeft zijn definitieve EK-selectie bekendgemaakt. De Italiaanse keuzeheer heeft onder meer Ahmetcan Kaplan, Orkun Kökçü en Ferdi Kadioglu opgenomen in zijn 26-koppige selectie.

Het was in eerste instantie nog de grote vraag of Kaplan de voorselectie zou halen. De centrumverdediger van Ajax speelde dinsdag nog een vriendschappelijk duel met Jong Turkije en kwam niet in actie toen het A-team van Turkije een dag later oefende tegen Italië (0-0). De 21-jarige linkspoot uit Trabzon moet zijn debuut voor de hoofdmacht van Ay-Yildizlilar nog maken.

Eén van de spelers die in de basis mocht beginnen tegen Italië, was Ozan Kabak. De verdediger raakte tijdens de wedstrijd zwaar geblesseerd aan zijn knie. Omdat ook Caglar Söyüncü al moest afhaken, stegen de kansen voor Kaplan, die er nu dus definitief bij zit.

In de selectie van Turkije is ook plek voor Haarlemmer Kökçü en Arnhemmer Kadioglu. De grote blikvanger in het team van Montella is Arda Güler. De creatieveling van Real Madrid hoopt samen met twee andere toptalenten, Semih Kiliçsoy (Besiktas) en Kenan Yildiz (Juventus), de nodige indruk te maken.

Turkije bevindt zich momenteel in het Poolse Opalenica, daar het het op 10 juni in Warschau in vriendschappelijk verband opneemt tegen Polen. Een dag na die wedstrijd maakt Turkije de oversteek naar Duitsland, waar het zijn basiskamp opzet in Barsinghausen.

Turkije begint het EK op 18 juni met een wedstrijd tegen Georgië. Vier dagen later staat de kraker tegen Portugal op het programma. Op 26 juni sluit Turkije de groepsfase af tegen Tsjechië.

Definitieve EK-selectie Turkije

Altay Bayindir (Manchester United), Ugurcan Cakir (Trabzonspor), Mert Günok (Besiktas).

Verdedigers: Samet Akaydin (Panathinaikos), Abdulkerim Bardakci (Galatasaray), Zeki Celik (AS Roma), Merih Demiral (Al-Ahli), Ferdi Kadioglu (Fenerbahçe), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Mert Müldür (Fenerbahçe).

Middenvelders: Kaan Ayhan (Galatasaray), Hakan Çalhanoglu (Inter), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Okay Yokuslu (West Bromwich Albion), Ismail Yüksek (Fenerbahçe).

Aanvallers Yunus Akgün (Leicester City), Kerem Aktürkoglu (Galatasaray), Baris Alper Yilmaz (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Irfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Semih Kiliçsoy (Besiktas), Cenk Tosun (Besiktas), Yusuf Yazici (Lille OSC), Kenan Yildiz (Juventus), Bertug Yildirim (Stade Rennes).

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!