Ajax-trainer Francesco Farioli heeft één wens voor kerst: 'Ik geef geen spoilers, maar over een paar uur praat ik met Alex Kroes'

Francesco Farioli heeft zijn eerste halfjaar als trainer van Ajax erop zitten. Met een tweede plek als eindresultaat kan de jonge trainer tevreden terugkijken. Met het mediateam van de club blikt hij - terwijl hij een rondje door een kerst-versierd Amsterdam loopt - even terug.

Een oliebol en een typisch Amsterdams kroegje gaat er nog wel in bij de Italiaanse oefenmeester, maar schaatsen, daar trekt Farioli de grens. Terwijl hij toch - mensenspottend - naast de ijsbaan staat, vertelt hij dat uit een familie van harde werkers komt.

"Mijn ouders hebben nog geen wedstrijd gezien hier, want ze hebben het te druk met het restaurant", zet Farioli die woorden kracht bij. "Of ze trots zijn? Ik doe mijn best om ze trots te maken op de persoon die ik ben."

Ook op hetgeen hij bij zijn eerste halfjaar in Amsterdam heeft neergezet, is Farioli stiekem best trots. "Hoe snel we de mensen hier hebben laten vergeten hoe slecht de laatste seizoenen waren", antwoordt hij desgevraagd, wijzend naar de sportieve malaise van de afgelopen tijd.

Farioli geeft daarbij de credits aan zijn selectie. Hij onderstreept het belang van de spelers boven hem eens te meer als hem een op een canvas gedrukte foto voorgeschoteld wordt. Daarbij zie je de Ajax-selectie feestvieren met de eigen supporters na de 3-2 zege op PSV. Net achter de jubelende groep staat Farioli, met een brede lach druk in zijn handen klappend.

Ajax Media

De betreffende foto

"Voetbal is ook een manier om te laten zien wie je bent", vindt de zelfbenoemd kunstliefhebber. "In deze foto zit alles. Veel verschillende emoties, de gezamenlijke inspanning." Dan kijkt Farioli naar zichzelf op de foto. "In het midden, maar in de achtergrond", beschrijft hij het treffend.

"Zij zijn de hoofdrolspeler, ik ben slechts de facilitator. Ik kan en hoor niet vooraan te staan. Dit zijn wij, dit is de club, dit zijn onze supporters. In deze foto zitten heel veel dingen van het eerste halfjaar. Ik verheug me echt op nog meer foto's van ons samen."

In dat Amsterdamse kroegje wordt de 35-jarige oefenmeester ook gevraagd naar zijn kerstwensen. Een linkervleugelspeler zal hoog op zijn lijstje staan, maar dat geeft Farioli nog niet prijs. Als de naam Alex Kroes valt, moet hij hard lachen.

"Of ik al kerstcadeaus heb besproken met Alex? Dat is een goeie! Ik wil geen spoilers geven, maar over een paar uur spreek ik Alex", zo verkeert Farioli duidelijk in opperbest humeur. "Ik zal jouw woorden gebruiken en zeggen dat Ajax Media voorstelde dat dit een goed moment is om naar cadeautjes te vragen."

"Die ga ik gebruiken", vervolgt hij enthousiast, alvorens hij iets serieuzer op de kerstwensvraag ingaat. "Een van mijn wensen is dat ik geen spelers verlies. We leren elkaar steeds beter kennen en accepteren elkaars beperkingen. Ze verdienen het om bij Ajax te zijn en ik heb ze ook graag hier. Wij bepalen de markt niet, maar als je me vraagt wat mijn wens is, is dat ze allemaal binnenboord blijven."