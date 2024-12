Ajax-trainer Francesco Farioli bekritiseerd: 'Raar, altijd linke soep als trainers daarover beginnen'

In de studio van Eretribune is er met verbazing gereageerd op het interview van Francesco Farioli na de wedstrijd tussen FC Utrecht en Ajax (2-2). Daarin zei de Italiaanse oefenmeester trots te zijn op zijn ploeg na het resultaat, omdat de Amsterdammers al zoveel wedstrijden hebben gespeeld dit seizoen.

Mark van Bommel is onder anderen te gast bij het praatprogramma en laat - in aanloop naar het duel tussen AZ en Ajax zondagmiddag - zijn licht schijnen op de aanstaande topper. Aanleiding van het gesprek is Ruben van Bommel, Marks zoon, die een jaar geleden nog twee keer scoorde in dezelfde wedstrijd.

Als de studio vooruitblikt op het duel, neemt Jan Joost van Gangelen het woord. “Dit Ajax is na een hele sterke periode in een keer weer weggezakt”, wijst de presentator op de zeges van de Amsterdammers op onder andere Feyenoord (0-2) en PSV (3-2).

Sindsdien speelden de hoofdstedelingen gelijk tegen FC Twente (2-2) en FC Utrecht en verloor de ploeg van Farioli in Sán Sebastian met 2-0 van Real Sociedad. “Ik dacht inderdaad dat ze de lijn naar boven te pakken hadden”, zegt Van Bommel.

“Maar nu hebben ze toch weer een klein beetje moeite. Laten we hopen dat AZ daar van kan profiteren”, stelt de niet geheel objectieve ex-PSV-trainer. Volgens Van Gangelen lijkt het alsof bij Ajax ‘iedereen op zijn tandvlees loopt’.

Mario Been reageert. “Alles werd bewierookt dat hij (Farioli, red.) het elftal fit had gekregen. Hij bleef rouleren en dat heeft buiten NAC (2-1 verlies, red.) altijd de punten opgeleverd.” Volgens de voormalig Feyenoord-coach komt nu de klad erin, ook wegens het ontbreken van spelpatronen.

“Maar nu blijkt ook de laatste weken dat het vaak toch ook te maken heeft met bepaalde vastigheden”, analyseert de tafelgast. “Als je te veel wisselt, zie je dat dat meeweegt. Op een gegeven moment moet je wel een keer naar een bepaalde vastigheid toe.”

Na afloop van het duel met FC Utrecht wees Farioli dus op de fysieke staat van zijn elftal. “Ik ben eerlijk gezegd best blij met ons vertoonde spel”, zei de trotse Italiaan. “Onze spelers doen hun best, want we spelen veel wedstrijden. We hebben twee keer zoveel duels als Utrecht gespeeld.”

Van Gangelen vindt die woorden van Farioli maar niks. “Ik vind het altijd linke soep als trainers daarover beginnen”, aldus de presentator. “Dan gaat het bij die spelers ook tussen de oren zitten.” Kees Luijckx is het daar mee eens.

“Het is toch raar dat Farioli dat zegt?”, vraagt de analyticus zich hardop af. “Hij is de fitgoeroe. Hij gebruikt heel veel spelers, dus ik vind dat wel het laatste excuus dat Ajax kan gebruiken.”