Ajax-target Raúl Moro in tranen van het veld: vrees voor ernstige blessure

Nog voor de deal überhaupt beklonken was, gaat er mogelijk al een streep door de transfer van Raúl Moro naar Ajax. De Spaanse linksbuiten moest op huurbasis overkomen van Real Valladolid, maar heeft zondag een op het eerste gezicht zware knieblessure opgelopen in het bekerduel met Ourense (3-2 verlies).

Het ging voor Moro mis in de tweede helft. De buitenspeler leek zijn knie te verdraaien en bleef huilend op het veld liggen, zo beschrijft Mundo Deportivo.

De bank van Valladolid veerde vervolgens op en stak de handen in de lucht op het moment dat werd beseft dat het een ernstige blessure betrof. Enkele minuten later moest Moro hinkend naar de zijlijn geholpen worden.

Omdat Valladolid al vijfmaal gewisseld had, kwam er geen vervanger voor de 22-jarige Spanjaard in het veld. Met tien man moesten de paarswitten een 3-2 achterstand goedmaken, hetgeen een te grote opgave bleek.

In het openingskwartier had Moro zijn werkgever nog op een 0-1 voorsprong gekruld. Vanaf randje zestien vond hij op verrukkelijke wijze de verre hoek.

Mocht Moro een zware blessure hebben opgelopen, is de kans groot dat Ajax doorschakelt. De Amsterdammers waren met Valladolid in gesprek over een huurtransfer, mogelijk met optie tot koop, maar vonden nog geen akkoord.