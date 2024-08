Ajax-target Aaron Ramsdale staat hoog op het lijstje van Premier League-club

Kepa Arrizabalaga kan rekenen op interesse van AFC Bournemouth, zo schrijft The Athletic. The Cherries willen de bij Chelsea overbodig geraakte Spanjaard dit seizoen huren. Als de komst van Kepa geen haalbare kaart blijkt, dan schakelt men mogelijk door naar Ajax-target Aaron Ramsdale.

De inmiddels 29-jarige Kepa werd in 2018 plots de duurste doelman ooit, toen Chelsea 80 miljoen euro overmaakte naar Athletic Club om hem over te nemen. Kepa begon als eerste doelman op Stamford Bridge, maar was nooit de onomstreden nummer één.

Afgelopen seizoen werd Kepa verhuurd aan Real Madrid, dat naar een tijdelijke vervanger zocht voor de zwaar geblesseerde Thibaut Courtois. Kepa was in de beginfase van zijn tijd in Madrid eerste keus, maar verloor zijn basisplaats aan Andriy Lunin. De Oekraïner deed het uitstekend en moest zijn basisplaats pas weer afstaan toen Courtois eind vorig seizoen weer fit raakte.

Dit seizoen lijkt Kepa het te moeten doen met een rol als derde doelman. Robert Sánchez is in principe de nummer één, terwijl de van Villarreal overgekomen Filip Jørgensen het donderdag mocht laten zien in het Conference League-duel met Servette FC. De Deen keepte een uitstekende pot en hield zijn doel schoon (2-0).

Mogelijk biedt Bournemouth een ontsnappingsroute voor Kepa, die nog tot medio 2025 vastligt in Londen. Bij Bournemouth stond Neto onder de lat tijdens de eerste competitiewedstrijd tegen Nottingham Forest (1-1). Verder heeft manager Andoni Iraola ook de beschikking over Mark Travers en Will Dennis.

Kepa heeft meerdere ijzers in het vuur, waardoor het nog de vraag is of hij daadwerkelijk naar Bournemouth trekt. Als de huurtransfer niet doorgaat, komt men mogelijk uit bij Arsenal-goalie Ramsdale. De Engelsman geniet interesse van Ajax, dat in de voorbije periode ook is gelinkt aan Andries Noppert en Alban Lafont. Noppert lijkt hoe dan ook niet te komen, daar Jay Gorter liever in Amsterdam blijft dan naar sc Heerenveen gaat.

Ajax heeft een huurvoorstel gedaan bij Arsenal, dat echter niet wilde meewerken aan een tijdelijk vertrek van Ramsdale. The Gunners doen de Engelse goalie, die David Raya voor zich moet dulden, het liefst definitief van de hand. The Athletic meldde dat Ajax hoop houdt dat een (huur)transfer in het slot van de transferperiode alsnog van de grond komt, maar mogelijk gooit Bournemouth roet in het eten.