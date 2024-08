'Ajax-supporters aangevallen door hooligans in Polen'

Supporters van Ajax hebben het 'zwaar' in Polen, zo schrijft VoetbalUltras op X. Meerdere groepjes fans van Ajax zouden in aanloop naar de Europa League-voorrondewedstrijd tegen Jagiellonia Bialystok aangevallen zijn door hooligans.

"Volgens bronnen zijn meerdere groepjes Ajacieden aangevallen door aanhangers van de Poolse club", zo schrijft VoetbalUltras.

Ajax gaf na meerdere meldingen het advies aan de eigen supporters om op hun hoede te zijn in Polen. Diverse fans moesten onder dwang hun Ajax-kleding uittrekken.

Ajax adviseert de eigen aanhangers om in neutrale kleding over straat te gaan in het centrum van Bialystok, een stad in het oosten van Polen met zo'n 300.000 inwoners.

Europa League Qualification Jagiellonia Bialystok BIA 2024-08-22T18:45:00.000Z 20:45 Ajax AJX

De wedstrijd in de vierde voorronde van de Europa League tussen Jagiellonia en Ajax begint donderdag om 20:45 uur. De return is een week later in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.

De wedstrijd is zoals alle Europese duels dit seizoen gratis te zien bij Ziggo Sport.

