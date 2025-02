'Ajax-speler raakt peperdure Maserati kwijt na dronkemansrit'

Daniele Rugani heeft een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden opgelegd gekregen van de rechtbank in Turijn, zo melden diverse Italiaanse media donderdag. De verdediger van Ajax zou op 21 juli 2023, toen hij nog bij Juventus onder contract stond, een auto-ongeluk hebben gehad met te veel alcohol in het bloed.

De dertigjarige Rugani is veroordeeld vanwege dronken achter het stuur zitten. In de zomer van 2023 reed hij met te veel alcohol op naar huis. Op de ring rond Turijn veroorzaakte hij een eenzijdig ongeluk, waarna hij door de Italiaanse politie onderworpen werd aan een blaastest.

Aan de berichtgeving wordt toegevoegd dat er geen gewonden zijn gevallen en dat ook Rugani ongedeerd was, maar dat uit de blaastest wel bleek dat hij te veel had gedronken.

De rechter in Turijn heeft donderdag de straf bepaald. Rugani heeft een voorwaardelijke celstraf van zes maanden opgelegd gekregen. Destijds is ook zijn rijbewijs in beslag genomen, al is het niet duidelijk of hij dat inmiddels weer terug heeft.

Verder moet de verdediger van Ajax een boete van tweeduizend euro betalen en heeft hij zijn auto, een Maserati, moeten inleveren.