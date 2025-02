Ajax-speler verdient met één briljante actie plaats in sterrenploeg: 'Poh zeg, genieten!'

John van Loen keek als rapporteur van De Telegraaf met veel interesse naar Ajax - Heracles Almelo. De voormalig aanvaller van de Amsterdamse club zag Steven Berghuis fraaie dingen doen in de Johan Cruijff ArenA en neemt de linksbenige middenvelder die op rechts opereert samen met twee ploeggenoten op in zijn Elftal van de Week.

''Berghuis mag alleen op basis van die assist op de 1-0 van Mika Godts al in het elftal. Poh, zeg! Die bal in één keer met zo’n vaart achter die verdediging leggen, dat is genieten'', is Van Loen zeer onder de indruk van de kunsten die de middenvelder annex aanvaller, die onlangs zijn contract verlengde bij Ajax, vertoonde tegen Heracles.

''Daarbij is hij weer aanwezig en trekt hij het spel weer naar zich toe als de man die hij eerder was. En hij zal nóg fitter worden'', kijkt de rapporteur van de landelijke krant reikhalzend uit naar de beslissende maanden die gaan komen in de Eredivisie.

Van Loen is dus lovend over Berghuis, maar roept Davy Klaassen uit tot zijn Speler van de Week. ''Hij speelde dan ook gewoon een geweldige wedstrijd. Hij gaat, loopt en staat overal'', omschrijft Van Loen het optreden van de middenvelder die zijn 100ste doelpunt maakte in het shirt van Ajax.

''Hij zat overal tussen, is in beide strafschopgebieden te vinden en blijkt gaandeweg iemand te zijn van wie men heel blij is geworden dat hij is teruggekeerd, ook nog voor een relatief bescheiden salaris'', is Klaassen 31-jarige leeftijd nog steeds van grote waarde voor koploper Ajax.

Van Loen neemt ook Jorrel Hato op in zijn sterrenploeg van afgelopen weekeinde. Men moet niet vergeten dat de verdediger pas achttien jaar oud is, zo luidt het oordeel. ''Het mooie aan hem is dat hij aan de bal veel blijkt te kunnen, maar verdedigend dan wél ’gewoon’ no-nonsense is. Geen wildebras. Hij groeit, speelt de ballen lekker strak in, komt ook in de zestienmeter van de tegenstander en gaf weer twee assists.''

Elftal van de Week Telegraaf: Vasilis Barkas (FC Utrecht); Maxime Busi (NAC Breda), Mike van der Hoorn (FC Utrecht), Jorrel Hato (Ajax); Paxten Aaronson (FC Utrecht), Davy Klaassen (Ajax), Steven Berghuis (Ajax); Richonell Margaret (RKC Waalwijk), Sam Lammers (FC Twente), Leo Sauer (NAC Breda).