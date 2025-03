Ajax-speler Mark Verkuijl is ver in blessuretijd de grote held van Oranje Onder 19

Oranje Onder 19 heeft woensdag in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Kroatië in extremis met 2-1 gewonnen. In het Tsjechische Blsany tekenden Ayoub Oufkir en Mark Verkuijl (93') voor de Nederlandse doelpunten. Een late zege dus voor Oranje, dat hierna nog twee wedstrijden afwerkt in de kwalificatiecyclus richting het EK in Roemenië van deze zomer.

Nederland is voor de drie kwalificatiewedstrijden die het deze interlandperiode speelt met een sterke lichting naar Tsjechië. gekomen. Zo zijn Givairo Read, Dies Janse, Mats Rots en Aymen Sliti spelers die de laatste tijd al aardig wat minuten hebben gemaakt bij de hoofdmachten van hun desbetreffende clubs. Joeri Heerkens is de enige speler in de selectie die buiten Nederland speelt. De keeper is actief bij Sparta Praag.

De ploeg van bondscoach Peter van der Veen trad voor het duel tegen Kroatië aan in een 4-3-3 formatie. Na zes minuten moest verdediger Precious Ugwu het veld al verlaten door een blessure. Zijn vervanger was Sven van der Plas van PSV.

Nederland kende een beroerde start tegen de Kroaten: Filip Zivkovic tekende namelijk al na een kwartier voor de openingstreffer. Oranje Onder 19 rechtte de rug en kwam twee minuten later alweer langszij via Oufkir, een talent van Sparta Rotterdam. In het restant van de ontmoeting op Tsjechische bodem leek niet meer te worden gescoord, tot dat Verkuijl in de 93ste minuut toesloeg en Oranje liet juichen.

De kwalificatiecyclus van het EK krijgt zaterdag een vervolg tegen Luxemburg, een wedstrijd die ook om 14:00 begint. Oranje sluit dinsdag 25 maart af tegen gastland Tsjechië, dat reeds geplaatst is voor de eindronde. De zeven poulewinnaars plaatsen zich automatisch voor het EK dat tussen 13 en 26 juni plaatsvindt.

Opstelling Nederland Onder 19: Joeri Heerkens (Sparta Praag); Givairo Read (Feyenoord), Precious Ugwu (Ajax) (Van Der Plas 9'), Dies Janse (Ajax), Elijah Dijkstra (AZ); Mark Verkuijl (Ajax), Julian Oerip (AZ) (Zépiqueno Redmond 67'), Mats Rots (Heracles Almelo); Ayoub Oufkir (Sparta Rotterdam), Don-Angelo Konadu (Ajax), Aymen Sliti (Feyenoord).