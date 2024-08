Ajax ontvangt bod van 15 miljoen euro voor aankoop van Sven Mislintat

Ajax heeft een bod van 15 miljoen euro ontvangen van Olympique Lyon, zo weet De Telegraaf woensdag te melden. Les Gones zijn geïnteresseerd in Carlos Forbs en de club wil snel zakendoen, want komende vrijdag sluit de transfermarkt in Frankrijk al.

Eerder op de woensdag schreef L’Équipe al over de serieuze interesse van Olympique Lyon in de vleugelspits van Ajax, en nu weet De Telegraaf er dus ook een concrete transfersom aan te linken.

De kans is groot dat Ernest Nuamah een transfer naar de Premier League gaat maken, waardoor Olympique Lyon plotseling een extra buitenspeler nodig heeft. In de zoektocht naar een geschikte vervanger is de Ligue 1-club uitgekomen bij Forbs.

Ajax heeft het bod momenteel in beraad en gaat in de komende uren een besluit nemen. Het is vooralsnog onduidelijk of er ook een doorverkooppercentage uit te slepen valt voor de Amsterdammers.

Een vertrek van Forbs zou niet volledig uit de lucht komen vallen, want dinsdag werd al bekend dat de Portugese vleugelspits al van zaakwaarnemer is gewisseld. Dat zou kunnen zijn om een transfer tot stand te brengen.

Forbs laat zijn belangen nu behartigen door Sports CMG. De Ajacied werd tot dusver op zakelijk gebied bijgestaan door PCR Sports. Forbs zat eerst in een stal met onder meer William Carvalho (Real Betis). Bij Sports CMG wordt de Ajacied collega van onder meer de Nigerianen Paul Onuachu (Southampton) en Kelechi Nwakali (Barnsley).

Forbs werd medio 2023 voor veertien miljoen euro naar Ajax gehaald door toenmalig technisch directeur Sven Mislintat. Dat bedrag kan door bonussen oplopen tot negentien miljoen euro, zo werd afgesproken met Manchester City.