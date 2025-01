Ajax onderhandelt met Wolves om Carlos Forbs terug te halen naar Amsterdam

Ajax is in gesprek met Carlos Forbs om de Portugese vleugelaanvaller terug naar Amsterdam te halen, meldt Tim van Duijn namens Voetbal International. De twintigjarige flankspeler werd aan het begin van dit seizoen verhuurd aan Wolverhampton Wanderers.

Ajax heeft met Mika Godts maar één linksbuiten in de selectie rondlopen en dus is het aantrekken van nog een speler op die positie de nummer één prioriteit voor technisch directeur Alex Kroes en trainer Francesco Farioli.

Kroes was de afgelopen maand druk bezig met de komst van Raúl Moro, de Spaanse vleugelspeler die over moest komen van Real Valladolid. De 22-jarige aanvaller raakte echter geblesseerd, dus lijkt voor deze window geen optie meer.

"Hoewel het aantrekken van Moro nog steeds een optie is voor Ajax, lijkt dat vooral iets voor de zomer te worden", schrijft Van Duijn. "De voorkeur – en vooral die van trainer Farioli – gaat nu uit naar het terughalen van Forbs."

Ajax nam Forbs in de zomer van 2023 over van Manchester City en telde een bedrag van veertien miljoen euro neer. Zijn eerste jaar in Amsterdam was bepaald geen succes en dus nam Wolves de Portugees afgelopen zomer over.

De nummer achttien van de Premier League bedong ook een koopoptie. "Ajax heeft contacten gelegd met Wolverhampton om de verhuurperiode van Forbs te beëindigen, waardoor hij terug zou keren in Amsterdam", brengt Van Duijn naar buiten.

"Omdat er geen clausule is bedongen om Forbs tussentijds terug te halen, zal daarover onderhandeld moeten worden. Forbs werd verhuurd met een verplichte optie tot koop bij tien basisplaatsen in de Premier League, maar het heeft er alle schijn van dat hij dat aantal niet zou gaan halen."