Ajax neemt maatregelen: Mislintat niet langer welkom bij wedstrijden in de ArenA

Donderdag, 21 september 2023 om 11:51 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:45

Sven Mislintat zal bij wedstrijden van Ajax in de Johan Cruijff ArenA niet langer op de tribune te zien zijn. Dat is een van de maatregelen die Ajax heeft genomen naar aanleiding van het onderzoek dat loopt tegen de directeur voetbalzaken. Voorzitter van de Raad van Commissarissen, Pier Eringa, maakte woensdag tijdens de Algemene Leden Vergadering bekend dat Mislintat voorlopig uit de schijnwerpers wordt gehouden.

Mike Verweij schrijft in De Telegraaf dat de opmerking van Eringa om Mislintat te weren uit de ArenA tot hoongelach leidde bij de aanwezigen. "Omdat de leden betwijfelen of de RvC-voorzitter die woorden kan waarmaken", voegt de clubwatcher eraan toe. Donderdagavond speelt Ajax weer een thuiswedstrijd. Dan is in de ArenA Olympique Marseille de tegenstander in de Europa League.

Eringa gaat niet mee in het verzoek van de leden van Ajax om Mislintat te schorsen. De voorzitter van de RvC kiest er dus voor om hem in de luwte door te laten werken. Verweij schrijft dat de Raad van Commissarissen van Ajax 'worstelt' met de zaak-Mislintat. Het orgaan wordt onder meer verweten dat het zijn onderzoeksplicht verzuimd heeft voor de aanstelling van de Duitser.

Ajax zit na de onthullingen van de NOS over de verdachte transfer van Borna Sosa in een lastig parket. Volgens Joost Quant, arbeidsrechtadvocaat en thuis in voetbalgerelateerde zaken, zou Ajax er beter aan doen om Mislintat gedurende het onderzoek te schorsen. "Je kunt hier niet te lang mee wachten, dan verspeel je het recht om iemand alsnog op staande voet te ontslaan als na onderzoek blijkt dat hij inderdaad onrechtmatig heeft gehandeld. Dat noem je de onverwijldheidseis", aldus Quant tegenover De Telegraaf.