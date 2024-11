Ajax neemt FC Barcelona als voorbeeld en wil af van spelers als Gaaei, Wijndal en Rugani

Ajax streeft er bij de wederopbouwing van de club weer naar om de beste jeugdopleiding van Nederland te krijgen, zo schrijft Mike Verweij namens De Telegraaf. Achter de schermen werken Alex Kroes en Marijn Beuker er hard aan om meer talenten te kunnen laten doorstromen naar het eerste.

Maar liefst zes spelers uit de eigen opleiding stonden afgelopen weekend tegen PSV (3-2 zege) in de basis bij Ajax. Jorrel Hato, Youri Baas, Devyne Rensch, Davy Klaassen, Kian Fitz-Jim en Brian Brobbey genoten (een groot gedeelte van) hun opleiding namelijk allemaal in Amsterdam.

Toch is Ajax wat dat betreft nog niet waar ze willen zijn, zo schrijft Verweij. “De blauwdruk voor nieuw succes ligt in Catalonië. Het FC Barcelona van Hansi Flick, dat in el Clásico uiteindelijk met acht (!) zelfopgeleide spelers Real Madrid voor schut zette (0-4), moet voor Ajax als lichtend voorbeeld gaan dienen.”

Kroes en Beuker hanteren de stelregel dat spelers het weer een eer moeten gaan vinden om voor Ajax te mogen spelen. “Mede ingegeven door de financiële situatie van de Amsterdammers strooit de directie niet meer met verbintenissen”, aldus Verweij.

“En de geluksvogels die wél in aanmerking komen voor een contract, zullen met aanzienlijk minder salaris genoegen moeten nemen dan hun voorgangers. Niet het geld, maar het individuele plan dat Ajax voorschotelt, moet leidend worden.”

Ajax streeft ernaar om de beste jeugdopleiding van Europa te worden. “De visies van Louis van Gaal en Johan Cruijff lopen daarbij als een rode draad door de opleiding.” Daarbij moet er vanzelfsprekend minder nadruk komen te liggen op de transfers, iets wat onder Sven Mislintat gigantisch mis is gegaan.

“Zeker als dat dertien in een dozijn-aankopen zijn of zelfs nog minder. Types als Anton Gaaei, Owen Wijndal, Ahmetcan Kaplan, Borna Sosa, Jakov Medic, Carlos Forbs en Daniele Rugani moet men zelf kunnen opleiden. En beter ook, zo is de logische gedachte”, zo besluit Verweij.