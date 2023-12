Ajax mist twee basiskrachten in cruciaal duel met AEK; Akpom speelt

John van 't Schip heeft de opstelling van Ajax voor het Europa League-duel met AEK Athene bekendgemaakt. De trainer kan niet beschikken over Steven Berghuis en Steven Bergwijn, waardoor hij kiest voor Kristian Hlynsson en Carlos Forbs op de flanken. Chuba Akpom staat op 10, terwijl Borna Sosa de voorkeur krijgt op de linksbackpositie boven Ar'Jany Martha. De wedstrijd begint om 21:00 uur en is te zien op Veronica en ESPN 2.

Diant Ramaj staat onder de Amsterdamse lat in de Johan Cruijff ArenA. De verdediging voor hem wordt gevormd door Devyne Rensch, Josip Sutalo, Jorrel Hato en Sosa. Martha, afgelopen weekend nog basisspeler tegen Sparta Rotterdam (2-1 winst), verhuist naar de bank.

Op het middenveld start Akpom als aanvallende middenvelder. De Engelsman ziet Kenneth Taylor en Benjamin Tahirovic achter zich staan. Spits Brian Brobbey wordt op de flanken geassisteerd door Hlynsson (rechts) en Forbs (links).

Ajax moet winnen van AEK om de Grieken van de derde plaats te stoten en zo een Conference League-ticket te bemachtigen. “Het is wat het is”, zei Rensch op de persconferentie over het feit dat de Amsterdammers strijden voor een plek in het derde Europese clubtoernooi. “Ook voor de Conference League gaan wij strijden, want we willen gewoon in Europa actief blijven. Natuurlijk proberen wij dat met goed voetbal en goed spel, maar als dat niet lukt, moet het maar een keer lelijk.”

Van 't Schip moet het dus stellen zonder Berghuis (geschorst) en Bergwijn (geblesseerd). Een flinke aderlating voor de Amsterdammers. "Zij zijn normaal gesproken onze vaste spelers aan de flanken en ze komen allebei naar binnen, dus daarin zijn ze belangrijk voor onze speelwijze", vertelde Van 't Schip. "Maar ze zijn er niet, dus we moeten dat op een andere manier invullen... Ze zijn ook belangrijk qua leeftijd en ervaring. Ze spelen in principe elke wedstrijd, dus dat zal anders zijn."

Net als Ajax mist AEK ook de nodige belangrijke spelers. Ezequiel Ponce, aanvoerder Sergio Araujo en Orbelín Pineda zijn allen niet fit genoeg om mee te doen tegen Ajax. Die drie spelers stonden tijdens het eerste duel met de Amsterdammers (1-1) nog in de basis. Trainer Matías Almeyda kan daarnaast ook geen beroep doen op eerste doelman Cican Stankovic. Mijat Gacinovic pakte in de vorige speelronde tegen Brighton & Hove Albion rood en moet geschorst toekijken.

Almeyda was op de persconferentie bijzonder lovend over Ajax. "We staan tegenover een geweldige tegenstander die de coach en de manier van spelen heeft veranderd", tekende Voetbal International op uit de mond van de Argentijn. "Dat heeft positieve resultaten opgeleverd. Onze mentaliteit is altijd hetzelfde. We hebben aan een punt genoeg, maar komen om te winnen."

Opstelling Ajax: Ramaj; Rensch, Sutalo, Hato, Sosa; Tahirovic, Akpom, Taylor; Hlynsson, Brobbey, Forbs.

Opstelling AEK Athene: Athanasiadis; Rota, Vida, Moukoudi, Hajisafi; Eliasson, Szymanski, Mandalos, Amrabat; Garcia, Zuber.

