Ajax maakt volledige samenstelling nieuwe staf Farioli bekend: Vos schuift door

De volledige samenstelling van de technische staf van Ajax 1 is bekend. De Amsterdammers bevestigden donderdagavond de aanstelling van Francesco Farioli als hoofdcoach, die tekent voor drie jaar. Trainer Dave Vos maakt de overstap van Jong Ajax naar de staf van Farioli.

De technische staf van Ajax 1 wordt aangevuld met assistent-trainers Daniele Cavalletto en Felipe Sanchez Mateos, beiden eveneens overkomend van OGC Nice, zo maakt Ajax bekend via de officiële kanalen.

Cavalletto was sinds 2008 assistent-trainer bij meerdere Italiaanse clubs. Hij werkte bij zowel OGC Nice, Fatih Karagümrük en Alanyaspor samen met Farioli en Sanchez Mateos, die op zijn beurt als assistent-trainer ervaring heeft bij verschillende (jeugd)teams in Spanje, Turkije, Qatar en Ecuador.

Ook Vos wordt als assistent-trainer aan de staf van het eerste elftal toegevoegd. Vos is sinds februari 2023 hoofdtrainer van Jong Ajax. De coach begon zijn trainerscarrière in de jeugdopleiding van Ajax en was eerder assistent-trainer bij Jong Ajax en het Schotse Rangers FC.

Jelle ten Rouwelaar wordt, zo werd al eerder bekend, aangesteld als keeperstrainer. De voormalig doelman werkte eerder als keeperstrainer bij NAC Breda, Anderlecht en Burnley.

Farioli heeft in een reactie al laten weten enorm uit te kijken naar het nieuwe avontuur. “Ik ben erg blij om hier in Amsterdam te zijn, samen met de andere stafleden gaan wij ons vol overgave inzetten. We willen terug naar de basis en ons verbinden met hetgeen waar Ajax voor staat. Ook willen we nieuwe energie brengen met een positieve manier van werken en denken.”

“Ik ben mij bewust van het feit dat er een hoop werk te doen is, maar we zijn al begonnen met de voorbereiding”, aldus Farioli. “We willen geen tijd verliezen en ons nu al klaarmaken voor de start van het seizoen, om Ajax terug te brengen naar de plek waar het hoort."

