‘Ajax laat oog vallen op ’zeldzaam talent‘ en bekende van Valkanis’

Dinsdag, 31 oktober 2023 om 18:43 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:44

Ajax heeft een oog laten vallen op Giannis Konstantelias, beweert het Griekse SDNA. De twintigjarige middenvelder van PAOK Saloniki is een bekende van John van 't Schip en assistent-trainer Michael Valkanis en is op voorspraak van Hans van der Zee aangedragen bij de technische leiding.

De belangstelling in Konstantelias lijkt niet geheel uit de lucht gegrepen door het Griekse medium, daar de middenvelder al langer op de radar staat in Amsterdam. Van der Zee, die de middenvelder beschouwt als een 'zeldzaam talent', zou groen licht hebben gegeven om de interesse door te zetten.

Geschreven wordt dat zowel Van 't Schip als Valkanis op de hoogte zijn van de situatie. Laatstgenoemde werkte vorig jaar al even samen met Konstantelias, toen hij door PAOK werd uitgeleend aan het Belgische Eupen. Valkanis was daar destijds hoofdtrainer.

Onduidelijk is nog hoe diep Ajax in de buidel moet tasten voor Konstantelias. Transfermarkt schat de waarde van de aanvallende middenvelder op acht miljoen euro. Gezien zijn tot medio 2027 lopende contract en de potentie is het echter niet ondenkbaar dat de Griekse club hoger inzet.

Konstantelias doorliep de jeugdopleiding van PAOK, waar hij in 2021 zijn debuut in het betaalde voetbal maakte. Sindsdien kwam hij tot 62 officiële wedstrijden, waarin hij 7 keer scoorde en 7 keer aangever was. Twee keer kwam hij uit voor de Griekse nationale ploeg.

In januari vorig jaar leende PAOK Konstantelias voor een half jaar uit aan Eupen. Onder Stefan Krämer en diens opvolger Valkanis, die Van 't Schip gaat assisteren bij Ajax, mocht hij zeven keer invallen in de Belgische Pro League. Slechts twee keer deed hij langer dan twintig minuten mee.

Van der Zee is sinds de komst van Marc Overmars internationaal scout bij Ajax. Hij staat onder meer bekend als de 'ontdekker' van Davinson Sánchez (2015), David Neres (2016) en Antony (2020). De voormalig hoofdscout houdt zich doorgaans hoofdzakelijk bezig met de Braziliaanse markt.