Ajax laat Jagiellonia volstrekt kansloos en plaatst zich voor groepsfase Europa League

Ajax heeft zich moeiteloos geplaatst voor de groepsfase van de Europa League. De ploeg van trainer Francesco Farioli won in de Johan Cruijff ArenA met 3-0 van Jagiellonia Bialystok en dat was na de 1-4 overwinning in de heenwedstrijd ruimschoots voldoende. Kian Fitz-Jim opende vlak voor rust de score, na de onderbreking waren Kenneth Taylor en Brian Brobbey trefzeker. De loting voor de groepsfase vindt vrijdagmiddag plaats.

Ajax begon met Remko Pasveer onder de lat. De verdediging bestond uit Devyne Rensch, Josip Sutalo, Youri Baas en Jorrel Hato. Kian Fitz-Jim, Jordan Henderson en Taylor vormden het middenveld. In de voorhoede werd Brobbey geflankeerd door Bertrand Traoré en Steven Bergwijn. Steven Berghuis moest geblesseerd toekijken.

Ajax was vanaf het eerste fluitsignaal de dominante ploeg. De Amsterdammers zetten de Polen flink onder druk, al bleven de écht grote kansen lange tijd uit. Dreigend was de ploeg van Farioli meermaals. Zo schoot Bergwijn via een Jagiellonia-verdediger net naast, overkwam Taylor hetzelfde zonder aanraking van een tegenstander en kopte Bergwijn in zeer kansrijke positie naast.

Vijf minuten voor rust zette Ajax een fraaie aanval op. Fitz-Jim bracht de bal bij Taylor, die Bergwijn in stelling bracht met een hakje. De linksbuiten koos ervoor om het in de korte hoek te proberen, waar Jagiellonia-goalie Maksymilian Stryjek op tijd bij zat. Taylor stuitte een minuut later ook op de Pool, waarna Traoré uit de daaropvolgende hoekschop over kopte.

Enkele minuten voor rust was het alsnog raak voor de Amsterdammers. Ajax kreeg ruimte op de counter en Brobbey legde precies goed terug op Fitz-Jim, die met links via de binnenkant van de paal binnenschoot: 1-0. Kersvers Ajacied Wout Weghorst had daar op de VIP-tribune een applaus voor over.

Ook na de onderbreking had Ajax niets te vrezen van het uiterst povere Jagiellonia. Buiten enkele rollertjes van Bergwijn en Traoré wist Ajax nog niet veel te creëren, maar halverwege de tweede helft was het na een uiterst fraaie aanval raak. Henderson gaf mee aan Brobbey, die op zijn beurt Taylor vond. De middenvelder schoot beheerst raak: 2-0.

Ajax wist steeds vaker en makkelijker een weg te vinden achter de laatste Poolse linie. Al snel, vlak nadat Traoré tegen de paal schoot, gaven de scoreborden in de Johan Cruijff ArenA een 3-0 tussenstand weer. Taylor zette uitstekend door aan de linkerkant en gaf voor op Brobbey. De spits frommelde de bal binnen en tekende zo voor zijn eerste treffer van het seizoen: 3-0. In de weinig spectaculaire slotfase maakten Daniele Rugani en Jorthy Mokio nog hun debuut.