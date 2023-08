Ajax koopt Forbs Borges: aanwinst laat zich vergelijken met gevallen wereldster

Ajax maakte afgelopen donderdag de komst van Carlos Forbs Borges bekend. De negentienjarige aanvaller kwam voor veertien miljoen euro, plus vijf miljoen euro aan bonussen, over van Manchester City. Joe Bray, journalist van de Manchester Evening News, zag Forbs veelvuldig aan het werk in de Premier League 2 in het shirt van City Onder 21 en is erg benieuwd naar wat de jonge Portugees in Amsterdam gaat laten zien.

Komt de transfer van Forbs naar Ajax voor jou als een verrassing?

“Het verrast me niet dat hij deze stap maakt. Hij is te goed om zijn wedstrijden in de jeugdopleiding van Manchester City te spelen en hij was toe aan een stap hogerop. Deze transfer naar Ajax is voor hem echt een hele mooie springplank. Kijk maar naar andere getalenteerde spelers die de jeugdopleiding van Manchester City vroegtijdig hebben verlaten en daarna op een vergelijkbaar niveau speelden. Borussia Dortmund verdiende veel geld aan Jadon Sancho, Roméo Lavia kan Southampton nu mogelijk een enorme transfersom opleveren. Ajax hoopt nu op een soortgelijk scenario. Als Forbs zijn kansen bij Ajax krijgt, weet ik zeker dat hij deze zal pakken, want hij is een erg ambitieuze speler met veel zelfvertrouwen.”

Kun je iets vertellen over Forbs’ grootste kwaliteiten?

"Hij speelt voornamelijk op de linkerflank, is enorm snel en technisch vaardig. Het afgelopen seizoen heeft Forbs maar liefst 29 doelpunten gemaakt, dat laat zien dat hij ook over enorm rendement beschikt. Hij had ook een geweldige klik met Dire Mebude, die veelal als rechtsbuiten speelde. Wanneer de ene een voorzet gaf, kon de ander binnenlopen."

Forbs heeft de afgelopen seizoenen veel indruk gemaakt in de Engelse jeugdcompetities. Verwacht je dat hij bij Ajax ook op het hoogste niveau zal presteren? Hij heeft natuurlijk tot nu toe alleen tegen tegenstanders van zijn eigen leeftijd gespeeld.

"Ja dat denk ik wel. Hij heeft inderdaad alleen wedstrijden met jeugdelftallen van Manchester City gespeeld, maar hij heeft veel met het eerste elftal getraind. Wat ik al eerder zei: er zijn veel voorbeelden van getalenteerde jongelingen die vroegtijdig zijn vertrokken bij City en mooie stappen hebben gezet in het betaald voetbal. Als Forbs de tijd krijgt bij Ajax, ben ik er zeker van dat hij een goede aankoop zal zijn."

Bij Manchester City speelde Forbs alleen als linkervleugelaanvaller. Verwacht je dat hij bij Ajax ook door kan breken als rechtervleugelaanvaller? Ajax heeft immers Bergwijn op links.

"Dat verwacht ik wel. Forbs is linksbenig en heeft een goed schot, dus hij zou vanaf de rechterkant naar binnen kunnen komen. Bij Manchester City Onder 21 werd tijdens wedstrijden ook regelmatig van positie gewisseld, dus dat kan bij Ajax eventueel ook een mogelijkheid zijn."

Zijn er meer gearriveerde spelers waarmee je Forbs kunt vergelijken?

"Ik heb hem begin dit jaar geïnterviewd voor de Manchester Evening News, toen gaf hij aan zichzelf het meest aan Sadio Mané te spiegelen. Hij ziet zichzelf als een snelle buitenspeler die veel doelpunten kan maken. Forbs kijkt ook erg tegen Mané op. Hij noemde de Senegalees destijds ‘een geweldige buitenspeler’ en loofde hem vanwege zijn directe spel. Ik denk dat je hem qua speelstijl ook het beste met iemand als Mané of Leroy Sané kunt vergelijken. Er zijn ook wat gelijkenissen met Raheem Sterling, maar Sterling heeft een andere bouw. Hij is kleiner dan Forbs en zoekt zijn tegenstander eerder op vanuit stilstand. Forbs is iemand die zelf ook vaker diep zal gaan zonder bal."

Kun je uitleggen waarom Manchester City een toptalent als Forbs heeft verkocht, werd hem geen grote toekomst voor hem voorspeld?

"Hij is bijvoorbeeld niet van het niveau van Phil Foden, maar dat zijn er niet veel. Het is erg moeilijk om jezelf als talent van Manchester City in het eerste elftal te spelen. Forbs wil komend seizoen veel wedstrijden op het hoogste niveau spelen, dat perspectief kon City hem op dit moment niet bieden, ook al is er door het vertrek van Riyad Mahrez op het moment wel wat ruimte op de vleugels. Het is logisch dat hij nu vertrekt. Er zijn eerder de nodige talenten voor een mooie transfersom vertrokken, waarbij City een terugkoopclausule heeft bedongen. De club kan er ook voor kiezen om ze zonder perspectief aan te laten sluiten bij het eerste elftal of te verhuren, maar kiest dan liever voor een verkoop met een terugkoopclausule."

Hoe reageren fans van Manchester City op zijn aanstaande vertrek naar Ajax?

"Supporters hadden hem graag in het eerste elftal gezien, alleen al vanwege de vele goals die hij in de jeugdopleiding heeft gemaakt. Tegelijkertijd zijn er zoveel talenten die daar goed presteren en uiteindelijk vroegtijdig vertrekken. Ik kan me voorstellen dat sommige fans een ietwat teleurgesteld zijn, maar slechts een handvol talenten schopt het echt tot het eerste elftal van City. Wat dat betreft is het geen verrassing. Phil Foden en Rico Lewis zijn er wel doorgebroken en je hebt Cole Palmer en James McAtee die op de deur kloppen."

Is er een wedstrijd die er voor jou uitsprong waarin Forbs veel indruk maakte?

"Hij heeft het afgelopen seizoen enkele hattricks gemaakt, maar met die tegen Manchester United Onder 21 maakte hij écht een statement. Hij speelde met Manchester City Onder 21 afgelopen seizoen ook voor de EFL Trophy tegen clubs uit de derde en vierde divisie. Zo kon hij ervaring opdoen tegen volwassen tegenstanders. City won met 3-1 en Forbs speelde een geweldige wedstrijd en was ook in dit duel goed voor een hattrick. Ik ben benieuwd hoe hij het bij Ajax gaat doen, want hij is een veelbelovende speler. Ik verwacht dat het uiteindelijk een hele goede stap voor hem zal zijn."