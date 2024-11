Ajax kondigt komst aan van drie nieuwe RvC-leden: 'Zij gaan helpen om Ajax naar nieuwe successen te leiden'

De Raad van Commissarissen van Ajax draagt Hermine Voûte, Dirk Anbeek en Sirik Goeman voor als leden van de RvC, zo maken de Amsterdammers bekend via de officiële kanalen. Het drietal zal Annette Mosman, Cees van Oevelen en Leo van Wijk opvolgen.

De nieuwe leden worden tijdens de volgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) benoemd. Die vergadering staat op maandag 16 december op het programma.

Michael van Praag, de voorzitter van de RvC, blijft voorlopig aan omdat Ajax nog geen geschikte opvolger heeft gevonden. “De zoektocht naar een nieuwe voorzitter van de RvC is nog gaande. Zodra een geschikte kandidaat is gevonden zal voor de voordracht daarvan een BAVA bijeengeroepen worden en zal Van Praag na benoeming daarvan eveneens aftreden”, schrijft Ajax.

“Van Praag zal daarna als adviseur voor enige tijd beschikbaar blijven ten behoeve van een goede transitie. Voor commissaris Georgette Schlick geldt eveneens dat de zoektocht naar een geschikte vervanger gaande is en dat zodra die kandidaat is gevonden, ook deze voordracht op een bijeen te roepen BAVA geagendeerd zal worden”, aldus de Amsterdammers.

Van Praag is in zijn nopjes met de naderende komst van de nieuwe RvC-leden. "Deze kandidaten hebben verschillende relevante profielen en achtergronden en zullen samen een waardevolle aanvulling zijn op de RvC. Zij gaan helpen om Ajax naar nieuwe successen te leiden. Ons doel is om binnen afzienbare tijd kandidaten voor te dragen die Schlick en mijzelf kunnen gaan opvolgen."

Voûte (60) is een advocaat en gespecialiseerd in arbeidsrecht. Ze is een van de oprichters van Better Place to Work BV, een bureau dat adviseert over sociale veiligheid binnen organisaties. Daarnaast is Voûte onder meer teammanager heren 1 van Hockeyclub Amsterdam.

De 61-jarige Anbeek is voorzitter van de RvC van Landal / Roompot en Sligro Foodgroup. Daarnaast is hij tot 13 december 2024 commissaris van GVB Amsterdam, het bedrijf dat het openbaar vervoer in en rond Amsterdam regelt.

Goeman (50) is openbaar accountant, docent op de Business Universiteit Nyenrode, lid van de Bestuursraad van Ajax en hij zit ook in het bestuur van de Ajax Foundation.