Ajax kan ondanks reserverol flinke winst maken bij eventueel vertrek Chuba Akpom

Ajax kan tussen de 20 en 25 miljoen euro ontvangen voor Chuba Akpom, zo stelt Mike Verweij namens De Telegraaf. Eigenlijk doet Ajax de Engelsman liever niet van de hand, maar met een dusdanig hoog bedrag kunnen de Amsterdammers de selectie op andere plekken versterken.

Vrijdag kwam het Algemeen Dagblad naar buiten met het nieuws dat Ajax in de markt is voor Wout Weghorst. De spits moet tegen een - volgens Voetbal International 'schappelijke prijs' - overkomen van Burnley.

Weghorst komt echter alleen als Akpom vertrekt uit de hoofdstad. De 28-jarige Engelsman is de stand-in voor eerste keus Brian Brobbey. Ajax houdt Akpom het liefst binnenboord, maar moet na twee sportieve rampseizoenen financieel een jasje uitdoen. Weghorst zou zo'n vijf miljoen euro moeten kosten.

"Dat een transfer tóch bespreekbaar is, komt doordat hij naar schatting tussen de 20 en 25 miljoen euro kan opleveren", schrijft Verweij in een artikel namens De Telegraaf. Het zou een welkome financiële injectie zijn voor Ajax, dat de prioriteit heeft liggen op de rechtsbuitenpositie.

Akpom kwam afgelopen zomer voor ruim twaalf miljoen euro over van Middlesbrough, waar hij zich in de jaargang daarvoor had gekroond tot topscorer van de Championship.

In Amsterdam moet de Engelse targetman het tot zijn onvrede veelal doen met invalbeurten. Enkel bij afwezigheid van Brobbey vervult Akpom de rol van spits. Vaak doet hij dat met verve. In ruim 1.000 Eredivsie-minuten was Akpom namelijk goed voor elf doelpunten en drie assists.

Daarmee is Akpom in competitieverband elke 74 minuten betrokken bij een Ajax-doelpunt, een meer dan aardig moyenne. Ook in de Europa League liet de aanvaller zich met 3 doelpunten in 185 minuten gelden.

