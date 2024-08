Ajax kan 2,5 miljoen salaris besparen door interesse uit Frankrijk en Spanje

Owen Wijndal heeft de mogelijkheid om zijn carrière te vervolgen in LaLiga en de Ligue 1. De Telegraaf meldt dinsdagavond dat de bij Ajax overbodig geraakte verdediger in de belangstelling staat van Real Valladolid en Stade Brest.

Ajax geeft de voorkeur aan een definitieve breuk met Wijndal, maar staat niet onwelwillend tegenover een verhuur. Bovengenoemde clubs willen de linksback voor één seizoen huren, wat Ajax al een flinke besparing kan opleveren.

Wijndal strijkt namelijk een jaarsalaris op van 2,5 miljoen euro. Dat salaris zal moeten worden overgenomen door de club die hem huurt. Ajax betaalde twee jaar geleden tien miljoen euro aan AZ voor de diensten van Wijndal.

Het contract van de linkspoot loopt nog door tot medio 2027, wat betekent dat clubs die serieus geïnteresseerd zijn met een transfersom over de brug moeten komen. Brest en Valladolid denken dus echter aan een huurconstrcutie.

Wijndal komt dit seizoen niet in de plannen voor van Francesco Farioli en werd onlangs samen met een aantal ploeggenoten verbannen naar het beloftenteam. Voor de verdediger lijkt zich nu een uitweg aan te dienen.

Het is niet bekend of Wijndal iets voelt voor een transfer naar een van beide clubs. Valladolid is het seizoen in LaLiga begonnen met een overwinning en een nederlaag. Brest, waar Marco Bizot onder contract staat, is de hekkensluiter van de Ligue 1 na twee nederlagen.

Wijndal kwam sinds zijn komst van AZ tot 32 officiële wedstrijden in het shirt van Ajax. Daarin was hij goed voor zes assists. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 5,5 miljoen euro.