Ajax is overtuigd en wil versterking ophalen bij Manchester United

Ajax heeft interesse in de diensten van Isak Hansen-Aarøen, zo meldt Manchester Evening News dinsdag. Het Noorse talent van Manchester United staat er goed op in Amsterdam en zou openstaan voor een vertrek bij zijn huidige club.

Hansen-Aarøen heeft in Manchester een aflopend contract en kan dus transfervrij overkomen in de zomer. De middenvelder annex aanvaller zou gefrustreerd zijn over het gebrek aan kansen in de hoofdmacht van Manchester United en kiest er daarom mogelijk voor zijn aflopende verbintenis niet te verlengen.

Zijn werkgever ziet Hansen-Aarøen liever niet vertrekken en is met hem in gesprek over een contractverlenging. Manchester United zou de negentienjarige rechtspoot een contract tot medio 2028 willen aanbieden.

Het is gezien de contractsituatie van Hansen-Aarøen ook mogelijk dat de club van Erik ten Hag ervoor kiest om de speler deze winter al van de hand te doen, om op die manier nog een geldbedrag aan het vertrek van Hansen-Aarøen over te houden. Mocht Ajax deze maand al willen toeslaan, zal de club akkoord moeten gaan met een 'aanzienlijk' doorverkooppercentage en een 'lage' terugkoopclausule, zo klinkt het.

Ajax is overigens niet de enige club die interesse heeft in Hansen-Aarøen. Naast de Amsterdammers zouden ook Atlético Madrid en Napoli het talent van the Red Devils in de gaten houden.

Hansen-Aarøen speelde vooralsnog geen enkel duel voor de hoofdmacht van Manchester United. Hij mocht wel al meermaals meetrainen met de selectie van Ten Hag, maar kwam alleen in oefenwedstrijden tot minuten voor the Mancunians.

Hansen-Aarøen staat sinds de zomer van 2020 onder contract bij Manchester United, dat hem destijds overnam van het Noorse Tromsø IL. Sindsdien speelde hij zijn wedstrijden voor de Onder 18- en Onder 21-elftallen van Manchester United.

