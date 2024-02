Ajax is gewaarschuwd: Aston Villa verstevigt plek 4 aan de hand van Douglas Luiz

Aston Villa heeft zaterdagmiddag geen fout gemaakt in de Premier League. In eigen huis was de ploeg van manager Unai Emery met 4-2 te sterk voor Nottingham Forest. Grote man aan de kant van the Villans was Douglas Luiz, met twee treffers. Door de zege staat Aston Villa nu steviger op de vierde plaats in de Premier League. Nottingham Forest moet het doen met de zestiende plaats.

Aston Villa kwam vrijdag uit de koker als eerstvolgende tegenstander van Ajax in Europa. Op 7 maart gaat de Engelse club op bezoek in de Johan Cruijff ArenA in de achtste finales van de Conference League, een week later volgt de return op Villa Park.

Dat de Amsterdammers het allesbehalve makkelijk zullen krijgen tegen de club uit Birmingham, werd zaterdag eens te meer duidelijk. Al in de vierde minuut zette Ollie Watkins Aston Villa op 1-0: hij kon voor open doel simpel binnentikken na goed voorbereidend werk van Leon Bailey.

Na een klein half uur verdubbelde Douglas Luiz de score, door na terugleggen van Jacob Ramsey vanaf een meter of elf succesvol af te drukken. De Braziliaanse middenvelder tekende met een rake kopbal ook voor de 3-0.

Vlak voor rust deed Nottingham Forest toch nog wat terug, in de vijf minuten tellende blessuretijd. Na een corner kopte voormalig NEC’er Taiwo Awoniyi de bal voor het doel, waar Moussa Niakathé eenvoudig binnen kon werken: 3-1.

Direct na rust werd het zelfs spannend. Een prachtig steekpassje van invaller Divock Origi werd door Morgan Gibbs-White fraai over doelman Emiliano Martínez heen gewipt: 3-2.

Youri Tielemans bracht de marge vervolgens bijna weer naar twee, toen hij de paal raakte. Na ruim een uur spelen werd het, na balverlies van Nottingham Forest op de eigen helft, via Bailey alsnog 4-2. Daar bleef het bij.

