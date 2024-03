Ajax is enthousiast: ‘Amsterdammers willen talent (16) uit België wegkapen’

Ajax is nadrukkelijk in de markt voor de het zestienjarige talent Martin Henrion, zo meldt Sacha Tavolieri van de Belgische tak van RMC Sport. De Belgische doelman staat momenteel nog onder contract bij Standard Luik.

Tavolieri schrijft dat Ajax ‘zeer gecharmeerd’ is van Henrion. De Amsterdammers hebben Standard naar verluidt toestemming gevraagd om de onderhandelingen met de doelman en zijn entourage te openen.

De directie van les Rouches deed Henrion tien weken geleden zelf een aanbieding om langer in de jeugdopleiding van de Belgen te spelen, maar de jonge sluitpost is vooralsnog niet op dit aanbod ingegaan.

Henrion speelde tot nog toe drie interlands voor België Onder 15. Mocht hij na dit seizoen willen vertrekken bij Standard, dan kan Ajax ook concurrentie verwachten van niet nader genoemde clubs uit de Bundesliga.

Het is zeker niet de eerste keer dat de Amsterdammers hengelen naar de diensten van Belgische talenten. Begin dit seizoen verzekerde Ajax zich van de komst van de zeventienjarige verdediger Ethan Butera, die bij onze zuiderburen bekendstond als een groeibriljant.

Butera kwam over van Anderlecht, waar al hij met knieklachten kampte. Zijn blessure is zo zwaar dat het talent dit seizoen niet meer in actie zal komen. Daardoor moet de Belgisch jeugdinternational nog langer wachten op zijn debuut in Jong Ajax.

Rayane Bounida, Mika Godts en Stanis Idumbo Muzambo zijn drie andere talenten die de afgelopen jaren door Ajax vanuit België werden ingelijfd. Laatstgenoemde koos in januari echter voor een vertrek naar de beloftenploeg van Sevilla.



