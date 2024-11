Ajax is een serieuze kandidaat om de Europa League te winnen. Dat is althans de mening van Imanol Alguacil, de trainer van Real Sociedad. Die uitspraak deed de 53-jarige Spanjaard op de persconferentie, net nadat zijn ploeg de Amsterdammers met 2-0 had verslagen.

De Amsterdammers traden in San Sebastian aan zonder onder anderen Wout Weghorst (ziek), Davy Klaassen (niet speelgerechtigd), Mika Godts (geblesseerd) en Kenneth Taylor (geschorst). Na een halfuur spelen moest tot overmaat ook Brian Brobbey gewisseld worden.

Ondanks alle afwezigen legde de ploeg van Francesco Farioli een prima eerste helft op de mat. De hoofdstedelingen vergaten zich met grote kansen voor Brobbey, Chuba Akpom en Jorrel Hato te belonen. Ook Kian Fitz-Jim had de openingstreffer op zijn schoenen, maar de behendige middenvelder mikte op de paal.

Met een uitgekleed elftal, met onder anderen Jaydon Banel, Christian Rasmussen, Owen Wijndal, Branco van den Boomen en Kristian Hlynsson op het veld, dolven de Amsterdammers het onderspit. Via Ander Barrenetxea kwamen de Spanjaarden op voorsprong, waarna Takefusa Kubo in de slotfase het lot bezegelde.

Na afloop was Alguacil echter lovend over de tegenstander. Hij dicht Ajax zelfs kansen toe om voor de eindwinst van de Europa League te gaan. Zijn eigen ploeg, in huidige vorm, niet. "Ajax is een serieuze kandidaat om de Europa League te winnen. Wij niet, hopelijk in de toekomst!", zei hij op de persconferentie.

Real Sociedad neemt in competitieverband een teleurstellende tiende plek in. In aanloop naar het treffen met Ajax won La Real wél nog van FC Barcelona: 1-0. "We hebben een goede tweede helft gespeeld en deden het goed tegen Barcelona, maar dit team heeft nog veel te verbeteren", aldus Alguacil.

"Ik ben blij en trots dat we van zo'n geweldige club als Ajax hebben gewonnen. Zo is voetbal. Zo heb je veel moeite om je thuiswedstrijden te winnen en zo win je van de twee teams in Europa die in de beste vorm verkeerden: Barcelona en Ajax", besluit de trainer.