Ajax hoopt vurig op terugkeer van aanvaller, maar Feyenoord en PSV azen ook op zijn komst

Ajax maakt werk van de terugkeer van Anass Moumane, zo meldt clubwatcher Lentin Goodijk maandag namens Voetbal International. De zeventienjarige aanvaller speelde ooit in de jeugd van de Amsterdammers, maar werkt zijn wedstrijden nu af voor amateurclub AFC.

Moumane was vier jaar lang actief in de jeugdige gelederen van Ajax, maar maakte uiteindelijk de stap naar AFC. In 2018 verscheen hij nog op de grote schermen van de Johan Cruijff ArenA, toen hij meedeed aan de Richard Witschge-bokaal.

Bij de strijd om die trofee nemen jeugdspelers van de recordkampioen het een seizoenlang tegen elkaar op. Voorafgaand aan elke thuiswedstrijd mag één talentje de bal zo vaak mogelijk hooghouden en aan het eind van het jaar wordt aan de winnaar een beker uitgedeeld.

In 2018 deed Moumane mee, en hij deed dat op memorabele wijze. Hij stopte bewust na 34 keer hooghouden, als eerbetoon aan Abdelhak Nouri, en oogstte daarmee applaus van het aanwezige Ajax-publiek.

Volgens VI kende Moumane, vroeger klein van stuk, een behoorlijke groeispurt. In verschillende elftallen van AFC kwam de linksbenige nummer tien, die ook als rechtsvoor uit de voeten kan, al tot twintig goals en veertien assists.

Daarmee wakkerde hij de interesse van Ajax voor een tweede keer aan en inmiddels heeft het piepjonge talent ook al een training meegedaan met de Onder 19 van de Amsterdammers.

Maar de hoofdstedelingen kennen behoorlijk wat concurrentie. "Naast Ajax hebben ook onder meer PSV, Feyenoord, AZ, FC Twente en SC Heerenveen serieuze interesse getoond", weet Goodijk.

Die ploegen azen volgens de journalist ook op een proefperiode van Moumane, maar AFC wil zijn juweel eigenlijk maar aan maximaal drie clubs tijdelijk uitlenen.