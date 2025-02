Francesco Farioli kan donderdagavond, als Ajax het in de eigen Johan Cruijff ArenA opneemt tegen Union Sint-Gillis, hoogstwaarschijnlijk weer beschikken over Jordan Henderson en Kenneth Taylor. Op het persmoment van woensdagmiddag verschaft de keuzeheer een blessure-update over liefst zes spelers.

Te beginnen met het voor Ajax goede nieuws. “Jordan Henderson behoort morgen (donderdag, red.) zo goed als zeker tot de wedstrijdselectie. Hetzelfde geldt voor Kenneth Taylor. Ahmetcan Kaplan is ook terug.”

Over Youri Baas heeft Farioli geen positief nieuws: de centrumverdediger is nog altijd niet van de partij. Daarnaast kent de selectie een nieuwe afwezige: Jay Gorter. De stand-in-doelman is ziek. Overigens keert ook Branco van den Boomen donderdag niet terug op het wedstrijdformulier.

Dat laatste gegeven heeft vermoedelijk gevolgen voor Davy Klaassen. De jongen van de club opereerde in de laatste paar duels, bij afwezigheid van Henderson, als meest teruggetrokken middenvelder. Eenzelfde rol lonkt in de thuiswedstrijd met Union, zo geeft Farioli aan.

“Davy vult dat geweldig in, zowel met als zonder de bal. Hij speelde in de jeugd ook op die positie en hij heeft een heel goed geheugen”, grapt de relaxt ogende keuzeheer. “Het is een goed voorbeeld van hoe goed deze groep zich kan aanpassen.”

“Kenneth is daar ook een voorbeeld van. De flexibiliteit en het aanpassingsvermogen in onze selectie is een van onze sterke punten.”

Ajax verdedigt tegen Union de 0-2 zege die het een week eerder boekte bij de zuiderburen. Het duel trapt af om 21:00 uur en is live te volgen via Ziggo Sport.